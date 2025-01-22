Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Ulusal Katedrali'nin piskoposu Mariann Budd'ın dua töreninde verdiği vaazdan rahatsız oldu. Piskoposu "edepsiz" olarak tanımlayan Trump, özür beklediğini açıkladı. ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında, “Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil gibi! Kendisi ve kilisesi adına halka özür borçlu!" ifadelerine yer verdi.

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 1

TRUMP'I RAHATSIZ EDEN KONUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldı.

Töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde vaazı sırasında, yeni başkandan “göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara” merhamet göstermesini istedi.

DÜNYA HABERLERİ

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 2

"GÖÇMENLERİN HEPSİ SUÇLU DEĞİL"

Piskopos Budde, vaazın büyük bölümünde ülkedeki göçmenler konusunda katı bir tutum izlemesi beklenen başkana seslendi.

Piskopos, "Sizi ekinlerimizi toplayan, ofis binalarımızı temizleyen, çiftliklerde ve et paketleme tesislerinde çalışan, restoranlarda bulaşık yıkayan ve hastanelerde gece vardiyasına kalan insanlara karşı merhamet göstermeye çağırıyorum. Göçmenlerin hepsi suçlu değil. Vergilerini ödüyorlar ve iyi komşular." dedi.

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 3

"İYİ BİR TÖREN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump ise, tören sonunda açıklama yaparak piskoposun vaazını eleştirdi.

ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, "Dua töreni çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk da sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden piskopos Budde'nin söylediklerine tepki gösterdi.

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 4

TRUMP'I PUSUYA DÜŞÜRDÜ

İngiliz Telgraph gazetesinin haberinde Trump'ın piskopos tarafından pusuya düşürüldüğü aktarıldı.

Bugün Truth Social platformundan yeni bir paylaşımda bulunan ABD başkanı, piskoposu “edepsiz” olarak tanımlaı ve özür beklediğini söyledi.

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 5

TRUMP ÖZÜR BEKLİYOR

Trump paylaşımında, “Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı. Kilisesini çok nezaketsiz bir şekilde siyaset dünyasına soktu. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil! Kendisi ve kilisesi adına halka özür borçlu!" ifadelerine yer verdi.

Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor! - 6
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