Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor!
ABD Başkanı Donald Trump, Washington Ulusal Katedrali'nin piskoposu Mariann Budd'ın dua töreninde verdiği vaazdan rahatsız oldu. Piskoposu "edepsiz" olarak tanımlayan Trump, özür beklediğini açıkladı. ABD Başkanı sosyal medya paylaşımında, “Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil gibi! Kendisi ve kilisesi adına halka özür borçlu!" ifadelerine yer verdi.
TRUMP'I RAHATSIZ EDEN KONUŞMA
ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldı.
Töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde vaazı sırasında, yeni başkandan “göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara” merhamet göstermesini istedi.