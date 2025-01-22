Dua töreninde gerilim: Trump "edepsiz piskopos"tan özür bekliyor!

"İYİ BİR TÖREN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump ise, tören sonunda açıklama yaparak piskoposun vaazını eleştirdi.

ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, "Dua töreni çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk da sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden piskopos Budde'nin söylediklerine tepki gösterdi.