Dubai çikolatasından sonra yeni trend | Melek saçlı çikolata
Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata. Bu pembe renkli çikolata, Dubai çikolatasını tahtından etmeye hazırlanıyor. Fıstık dolgulu ve pişmaniyeli pembe bar, görsel olarak saç tellerini andırıyor ve şu sıralar TikTok'ta viral bir yiyecek trendi haline geliyor.
DUBAİ ÇİKOLATASINI TAHTINDAN EDECEK
Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata.
“Dubai çikolatası” antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle dolu. Melek saçlı çikolatanın içi ise ismini aldığı saç benzeri pişmaniye ile dolu.