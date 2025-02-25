Dubai çikolatasından sonra yeni trend | Melek saçlı çikolata

YÜKSEK FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Melek saçlı çikolata şu anda trend olabilir, ancak her bütçeye uygun değil. Her trend atıştırmalıkta olduğu gibi bunun da yüksek bir fiyatı var. Bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal oluyor.

Kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geliyor.