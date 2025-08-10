Dubai’de 50 derece sıcağa karşı klimalı maraton

Kavurucu yaz sıcaklarının spor yapmayı imkansız hale getirdiği Dubai’de, klimalı alışveriş merkezlerinde düzenlenen ücretsiz “Mallathon” koşusu yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

DIŞARIDA SICAK, İÇERİDE KLİMALI KOŞU

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en sıcak ayı olan Ağustos’ta sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan “Mallathon” etkinliği, Dubai’de yüzlerce kişiyi alışveriş merkezinde bir araya getirdi.

Dışarıda kavurucu sıcaklar etkili olurken, City Centre Mirdif’te düzenlenen yarışta sporcular klimalı, mermer zeminli boş koridorlarda koştu.

50 DERECEDE DIŞARIDA KOŞMAK İMKANSIZ

AFP'nin haberine göre, yaz aylarında Körfez bölgesinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkabiliyor.

Katılımcılardan Rai, “Dışarıda koşmak sağlıklı değil, sıcaklık 40-50 derece civarında” diyerek saçlarını bantla topladığını anlattı.

DOKUZ AVM SPORCULARA AÇIK

Ağustos boyunca Dubai’deki dokuz büyük alışveriş merkezi, sabah 07.00-10.00 saatleri arasında koşu ve yürüyüş için açık olacak.

Hafta sonları ise 10 km, 5 km ve 2,5 km yarışları düzenleniyor, dereceye girenlere ödüller veriliyor.

OBEZİTE ORANLARI DÜNYA ZİRVESİNDE

Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre, 2050’ye kadar BAE’de erkeklerin yüzde 94’ünün aşırı kilolu veya obez olması bekleniyor.

Uzmanlar, bunun en büyük nedenlerinden birinin yılın büyük bölümünde dışarıda spor yapmayı imkansız hale getiren aşırı sıcaklar olduğunu belirtiyor.

Ülkede bu yıl en sıcak Nisan ve Mayıs ayları kaydedildi. 1 Ağustos’ta sıcaklık 51 dereceye ulaştı.

ÜCRETSİZ MARATONA YOĞUN İLGİ

Dubai’de 15 yıldır yaşayan 36 yaşındaki Menna AFP'ye konuşarak, “Yazın dışarıda spor yapmam imkansız. Burada klima, ilk yardım, su… Her şey var” dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında çocuklar, engelliler ve turistler de yer aldı.

Dubai Spor Konseyi Sosyal Etkinlikler Başkanı Fouzeya Faridoon, etkinliğe 500’den fazla kişinin kayıt yaptırdığını ve yarışın ücretsiz olduğunu söyledi.

Katılımcılar, bitişte madalya ve hediye çantasıyla ödüllendirildi.

