Dubai’de 50 derece sıcağa karşı klimalı maraton

OBEZİTE ORANLARI DÜNYA ZİRVESİNDE

Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre, 2050’ye kadar BAE’de erkeklerin yüzde 94’ünün aşırı kilolu veya obez olması bekleniyor.

Uzmanlar, bunun en büyük nedenlerinden birinin yılın büyük bölümünde dışarıda spor yapmayı imkansız hale getiren aşırı sıcaklar olduğunu belirtiyor.

Ülkede bu yıl en sıcak Nisan ve Mayıs ayları kaydedildi. 1 Ağustos’ta sıcaklık 51 dereceye ulaştı.