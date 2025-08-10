Dubai’de 50 derece sıcağa karşı klimalı maraton
Kavurucu yaz sıcaklarının spor yapmayı imkansız hale getirdiği Dubai’de, klimalı alışveriş merkezlerinde düzenlenen ücretsiz “Mallathon” koşusu yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.
DIŞARIDA SICAK, İÇERİDE KLİMALI KOŞU
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en sıcak ayı olan Ağustos’ta sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan “Mallathon” etkinliği, Dubai’de yüzlerce kişiyi alışveriş merkezinde bir araya getirdi.
Dışarıda kavurucu sıcaklar etkili olurken, City Centre Mirdif’te düzenlenen yarışta sporcular klimalı, mermer zeminli boş koridorlarda koştu.