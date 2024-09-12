Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları
ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi. İki adayın kıyasıya rekabeti dünya basınında geniş yer bulurken, akıllara gecenin kazananının kim olduğu sorusu geldi. ABD basınına göre, Kamala Harris, başlangıç anlarından itibaren rakibinin en büyük zayıflığı olan egosunu kurnazca kullandı. Tartışmanın büyük bir kısmında Harris, rakibini geçmişteki davranışları ve yorumları hakkında uzun savunmalar yapmaya zorladı. İşte münazara gecesinin yankıları ve tartışmanın kazananı...
LİDERLERİN İLK KARŞILAŞMASI
ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi.
Heyecanlı geçen 90 dakika boyunca Harris, sık sık eski başkanı düellonun ateşini yükselten kişisel saldırılarla sarstı.