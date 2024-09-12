Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi. İki adayın kıyasıya rekabeti dünya basınında geniş yer bulurken, akıllara gecenin kazananının kim olduğu sorusu geldi. ABD basınına göre, Kamala Harris, başlangıç anlarından itibaren rakibinin en büyük zayıflığı olan egosunu kurnazca kullandı. Tartışmanın büyük bir kısmında Harris, rakibini geçmişteki davranışları ve yorumları hakkında uzun savunmalar yapmaya zorladı. İşte münazara gecesinin yankıları ve tartışmanın kazananı...

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 1

LİDERLERİN İLK KARŞILAŞMASI

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ilk canlı yayın düellosunda karşı karşıya geldi.

Heyecanlı geçen 90 dakika boyunca Harris, sık sık eski başkanı düellonun ateşini yükselten kişisel saldırılarla sarstı.

DÜNYA HABERLERİ

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 2

"ACIYAN BİR BAKIŞ"

Kamala Harris, Donald Trump'a karşı ilk tartışmasının açılış anlarından itibaren rakibinin en büyük zayıflığını kurnazca kullandı.

Kaşlarını çatarak ona döndü. Sessiz bir iç çekiş. Çenesinde bir el. Bir kahkaha. Acıyan bir bakış. Başını küçümseyen bir şekilde sallaması.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 3

TRUMP'IN EGOSUNU HEDEF ALDI

Suç kaydı değil. Ayrıştırıcı politikaları değil. Tahrik edici açıklamalarının geçmişi değil.

Bunun yerine, onun çok daha ilkel bir parçasını hedef aldı: egosunu.

90 dakikalık tartışmada, daha önce hiç tanışmadığı bir kadın, yavaş yavaş Trump'ın kozasını delmeyi ve onda öfke yaratmayı başardı.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 4

KENARA ÇEKİLDİ VE İZLEDİ

Harris, mitinglerindeki kalabalığın büyüklüğünü ve sadakatini sorguladı. Dünya liderlerinin onu "utanç" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Servetinin babası tarafından inşa edildiğini iddia ederek, kendi kendini yetiştirmiş bir adam olmakla gurur duyan bir iş imparatorunu sadece bir kayırmacılık bebeği olarak yeniden şekillendirdi.

Sonra da kenarda durup Trump'ın kendisine ne kadar büyük zarar verdiğini izledi.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 5

TRUMP'I SAVUNMA YAPMAYA ZORLADI

Tartışmanın büyük bir kısmında Harris, rakibini geçmişteki davranışları ve yorumları hakkında uzun savunmalar yapmaya zorladı.

Tartışmanın kazananı, hangi adayın güçlü olduğu konulardan en iyi şekilde yararlandığı ve zayıf olduğu alanlarda savunma yaptığı ile belirleniyorsa, salı gecesi sonuç başkan yardımcısının lehine döndü.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 6

TRUMP'IN "YEMİ YUTMA" İSTEKLİLİĞİ

Akşam ilerledikçe Harris, Trump'ı defalarca savunmaya geçmeye zorladı; Trump bunları görmezden gelebilirdi ama yanıtlamak zorunda hissetti.

Trump'ın tepkileri ve Harris'in kendisine sunduğu "yemi yutma" konusundaki istekliliği akşamın gidişatını belirledi.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 7

Ve bu, iki adayın yüzlerinde de kendini gösterdi. Rakibi her konuştuğunda, Harris şaşkınlık veya inanmazlık dolu bir ifade takınıyordu. Trump ise çoğunlukla kaşlarını çattı.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 8

İKİNCİ TARTIŞMA İÇİN YEŞİL IŞIK

Şimdiye kadar Harris kampanyası, başka bir tartışmaya onay verip vermeyeceği konusunda çekingen davranmıştı.

Bu tartışmanın bitmesinden hemen sonra, kasım ayından önce ikinci bir başkanlık tartışması çağrısında bulundular.

Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları - 9

GECENİN KAZANANI

Sadece bu adım bile Demokratların salı gecesinin Harris için ne kadar iyi geçtiğini düşündüklerini gösteriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER