Düellonun kazananı kim? Harris-Trump münazarasının yankıları

TRUMP'IN EGOSUNU HEDEF ALDI

Suç kaydı değil. Ayrıştırıcı politikaları değil. Tahrik edici açıklamalarının geçmişi değil.

Bunun yerine, onun çok daha ilkel bir parçasını hedef aldı: egosunu.

90 dakikalık tartışmada, daha önce hiç tanışmadığı bir kadın, yavaş yavaş Trump'ın kozasını delmeyi ve onda öfke yaratmayı başardı.