Düğüne gidenleri taşıyan kamyon nehre düştü: Damat dahil 71 kişi öldü

Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.



Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.