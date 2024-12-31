Düğüne gidenleri taşıyan kamyon nehre düştü: Damat dahil 71 kişi öldü
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da düğün davetlilerini taşıyan kamyonun nehre düşmesi sonucu aralarında damadın da olduğu 71 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Etiyopya halkına başsağlığı diledi.
Etiyopya güvenlik güçlerince yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sidama bölgesinde, düğün konvoyundaki davetlilerin olduğu bir kamyonun nehre düşmesi sonucu 71 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Dün geç saatlerde meydana gelen olayda grubun arasında damadın da olduğu aktarıldı.