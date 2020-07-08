Düğünleri ertelenen gelinlerden eylem

İtalya'da küresel Corona virüs salgını nedeniyle evlilik hayallerini ertelemek zorunda kalan gelinler sokağa çıktı. Ünlü aşıklar çeşmesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

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NTV Haber 08.07.2020 - 00:57

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden Aşıklar Çeşmesi'nin önünde gelinliklerini giydiler, saçlarını makyajlarını yaptılar, sokağa çıktılar.

Düğünleri küresel salgın nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen gelin adayları ellerinde pankartlarla toplandı.

Pankartlarda, bize tekrar kutlama özgürlüğünü verin, kilisenin kapısı evliliklere kapalı ve gelinlik satın almıştım ama düğün ertelendi mesajları yer aldı.

Protesto düğün organizasyonu yapan firmaların bağlı olduğu dernek tarafından düzenlendi. İtalya'da düğünler 18 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başladı Ancak düğünlerde misafir sayısı sınırlı olmak zorunda katılımcıların da maske giymesi zorunlu tutuluyor.

Konfeti atmak ya da gelinin buketi atması gibi düğünlerde fiziksel mesafeyi ihlal edebilecek uygulamalar da yasak.

Düğünlerin büyük çoğunluğunun 2021 yılına ertelendiği belirtiliyor.