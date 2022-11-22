Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı

Irak'ın Duhok kentinde bir binanın gaz tankında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 1

Irak'ın Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 2

IKBY Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 3

Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi.

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 4

Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 5
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 6
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı - 7

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