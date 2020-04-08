Dünya 200 milyon yıl önce yaşanan felaketin tekrarlanması riskiyle karşı karşıya

DÜNYADA BEŞ KİTLESEL YOK 0LUŞ MEYDANA GELDİ

Bilim insanlarına göre, dünyada günümüze kadar beş kitlesel yok oluş olayı meydana geldi: Ordovisyen Yok Oluşu (450 milyon yıl önce), Devoniyen Yok Oluşu (380 milyon yıl önce), Permiyen Yok Oluşu (250 milyon yıl önce), Triyas Yok Oluşu (200 milyon yıl önce) ve Kretase Yok Oluşu (65 milyon yıl önce).