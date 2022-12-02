Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları

Dünyanın bu yıl Covid-19 pandemisinin etkisini kaybetmesiyle rahat etmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik krizler ve şiddetli afetler nedeniyle yine trajedi ile dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 10. ayında devam ederken, süregelen seller ve orman yangınları can almaya devam ediyor. Gelin bu yıl dünyada yaşanan ilgi çekici olaylara fotoğraflar eşiliğinde birlikte bakalım....

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 1

Reuters haber ajansı yılın en çarpıcı karelerinden oluşan bir seçki yayınladı. Ukrayna-Rusya savaşı, İngiltere’deki başbakanlık seçimleri ve küresel ısınma bu yıla damgasını vuran olaylar arasında yer alıyor.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 2

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

2022 yılına damga vuran en önemli olaylardan biri hiç kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Rus-Ukrayna Savaşı esasen Şubat 2014'te başladı. Ukrayna'nın Onur Devrimi'nin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etti ve Rusya yanlısı ayrılıkçıları 2014'teki savaşta destekledi. Şubat 2022'de ise tüm dünya  Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir şekilde saldırışına tanık oldu. 

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 3

2021'den başlayarak Rusya, komşu Belarus'tan olanlar da dahil olmak üzere Ukrayna sınırına yakın büyük bir askeri varlık oluşturdu.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun genişlemesini eleştirdi ve Ukrayna'nın askeri ittifaka katılmasının yasaklanmasını talep etti.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 5

Putin, ayrıca Ukrayna'nın var olma hakkını sorguladı. 21 Şubat 2022'de Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak resmen tanıdı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 6

Üç gün sonra Putin, televizyonda yayınlanan bir yayın sırasında Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" ilan etti ve bu, Ukrayna'nın tam ölçekli bir işgalinin başlangıcı oldu. İşgal uluslararası alanda kınandı ve birçok ülkenin Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamasına ve mevcut yaptırımları artırmasına yol açtı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 7

Devam eden geniş çaplı savaş, büyük bir mülteci krizine ve on binlerce ölüme neden oldu.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 8

Rusya, şiddetli direnişin ortasında Nisan 2022'nin başlarında Kiev'i alma girişiminden vazgeçti.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 9

Eylül ayı sonlarında Rusya, güney ve doğu Ukrayna'daki  Luhansk, Donetsk, Zaporjiya ve Herson'u lhak ettiğini duyurarak yaygın bir şekilde kınandı.  Ukrayna'nın güney ve kuzeydoğudaki karşı saldırıları son zamanlarda önemli alanları geri aldı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 10

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI

iran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açtı. Protestolar ülke sınırlarını aştı ve dünya çapında bir kadın hakları direnişine dönüştü.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 11

İNGİLTERE KRALİÇESİ ELİZABETH'İN ÖLÜMÜ

70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti. 

Kraliçe Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 12

Kraliçe Elizabeth'in ölümü tüm dünyada büyük bir üzüntüyle karşılanırken, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise İngiltere'den bağımsızlık tartışmalarıı alevlendirdi.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 13

İNGİLTERE'DE 2. DEMİR LEYDİ DÖNEMİ HIZLI BİTTİ

İngiltere'de Muhafazar Parti lideri Boris Johnson Johnson, 7 Temmuz'da istifa etti. Ardından İngiltere'de sadece 1,5 ay başbakanlık yapan 2. Demir Leydi Liz Truss göreve geldi.  Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından istifa etti. Bir yılda üç tane başbakan gören İngiltere'de eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından tek aday olan Hint kökenli Rishi Sunak, 24 Ekim'de ülkenin yeni başbakanı oldu.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 14

WILL SMITH'İN OSCAR TÖRENİNDE CHRİS ROCK'A TOKADI

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 15

JAPONYA'NIN ESKİ BAŞBAKANI ABE'NİN SUİKASTI

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Temmuz ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 16

TEKSAS'TA OKUL SALDIRISI

ABD'nin Teksas eyaletinde "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürdü. Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirildi.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söyledi.

Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlattı.Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alındı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 17

SRİ LANKA İSTİFA ETTİ

Güney Asya’da yer alan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, enflasyonun rekor seviyelere yükselmesi, gıda fiyatlarının fırlaması ve parasının neredeyse tükenmesi nedeniyle istifa etti. Ardından ülke mali ve insani krizle mücadele etmeye devam ediyor. Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.


Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 18

KASIRGA, SEL, KURAKLIK, YANGIN

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle, bu yıl dünyanın 4 bir yanı yıkıcı doğal afetlerde artış gördü. ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da (fotoğrafta) ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği açıklandı. 

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 19

AVRUPA'DA SON 500 YILIN EN ŞİDDETLİ KURAKLIĞI

Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin analiz ve verileri temelinde hazırladığı "Avrupa'daki Kuraklık-Ağustos 2022" raporuna göre,  bu yıl AB topraklarının yüzde 17'sinde  "alarm verici" bir kuraklık bulunduğu kaydedildi. Uzmanlar, Avrupa'da devam eden kuraklığın son 500 yılın en kurak dönemi olarak değerlendirildiğini bildirdi. (Fotoğraf:  Loireauxence, Fransa)

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 20
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 21

DÜNYANIN AKCİĞERLERİNDE REKOR YIKIM

Dünyanın akciğerleri alarm vermeye devam ediyor.  Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ormansızlaşma, bu yıl  rekor seviyeye ulaştı. Ağaç kaybı, Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttı. Yok olan alanın büyüklüğü ABD'nin  New York kentinin yedi katı büyüklüğünde...

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 22

İşte Reuters Yılın Fotoğraları 2022 seçkisinden diğer çarpıcı kareler...

Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 23
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 24
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 25
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 26
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 27
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 28
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 29
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 30
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 31
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 32
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 33
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 34
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 35
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 36
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 37
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 38
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 39
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 40
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 41
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 42
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 43
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 44
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 45
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 46
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 47
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 48
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 49
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 50
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 51
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 52
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 53
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 54
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 55
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 56
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 57
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 58
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 59
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 60
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 61
Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları - 62

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER