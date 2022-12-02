Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları

TEKSAS'TA OKUL SALDIRISI

ABD'nin Teksas eyaletinde "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürdü. Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirildi.



Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söyledi.

Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlattı.Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alındı.