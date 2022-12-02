Dünya 2022'yi geride bırakıyor: Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan 2. Elizabeth'in ölümüne yılın fotoğrafları

Reuters haber ajansı yılın en çarpıcı karelerinden oluşan bir seçki yayınladı. Ukrayna-Rusya savaşı, İngiltere’deki başbakanlık seçimleri ve küresel ısınma bu yıla damgasını vuran olaylar arasında yer alıyor.
2022 yılına damga vuran en önemli olaylardan biri hiç kuşkusuz Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Rus-Ukrayna Savaşı esasen Şubat 2014'te başladı. Ukrayna'nın Onur Devrimi'nin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etti ve Rusya yanlısı ayrılıkçıları 2014'teki savaşta destekledi. Şubat 2022'de ise tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir şekilde saldırışına tanık oldu.
2021'den başlayarak Rusya, komşu Belarus'tan olanlar da dahil olmak üzere Ukrayna sınırına yakın büyük bir askeri varlık oluşturdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun genişlemesini eleştirdi ve Ukrayna'nın askeri ittifaka katılmasının yasaklanmasını talep etti.
Putin, ayrıca Ukrayna'nın var olma hakkını sorguladı. 21 Şubat 2022'de Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak resmen tanıdı.
Üç gün sonra Putin, televizyonda yayınlanan bir yayın sırasında Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" ilan etti ve bu, Ukrayna'nın tam ölçekli bir işgalinin başlangıcı oldu. İşgal uluslararası alanda kınandı ve birçok ülkenin Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamasına ve mevcut yaptırımları artırmasına yol açtı.
Devam eden geniş çaplı savaş, büyük bir mülteci krizine ve on binlerce ölüme neden oldu.
Rusya, şiddetli direnişin ortasında Nisan 2022'nin başlarında Kiev'i alma girişiminden vazgeçti.
Eylül ayı sonlarında Rusya, güney ve doğu Ukrayna'daki Luhansk, Donetsk, Zaporjiya ve Herson'u lhak ettiğini duyurarak yaygın bir şekilde kınandı. Ukrayna'nın güney ve kuzeydoğudaki karşı saldırıları son zamanlarda önemli alanları geri aldı.
iran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı şiddetli protestolara yol açtı. Protestolar ülke sınırlarını aştı ve dünya çapında bir kadın hakları direnişine dönüştü.
70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.
Kraliçe Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.
Kraliçe Elizabeth'in ölümü tüm dünyada büyük bir üzüntüyle karşılanırken, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise İngiltere'den bağımsızlık tartışmalarıı alevlendirdi.
İngiltere'de Muhafazar Parti lideri Boris Johnson Johnson, 7 Temmuz'da istifa etti. Ardından İngiltere'de sadece 1,5 ay başbakanlık yapan 2. Demir Leydi Liz Truss göreve geldi. Truss, açıkladığı ekonomi politikalarına gelen tepkilerin ardından istifa etti. Bir yılda üç tane başbakan gören İngiltere'de eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından tek aday olan Hint kökenli Rishi Sunak, 24 Ekim'de ülkenin yeni başbakanı oldu.
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Temmuz ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ABD'nin Teksas eyaletinde "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürdü. Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirildi.
Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söyledi.
Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlattı.Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alındı.
Güney Asya’da yer alan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, enflasyonun rekor seviyelere yükselmesi, gıda fiyatlarının fırlaması ve parasının neredeyse tükenmesi nedeniyle istifa etti. Ardından ülke mali ve insani krizle mücadele etmeye devam ediyor. Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.
Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.
Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle, bu yıl dünyanın 4 bir yanı yıkıcı doğal afetlerde artış gördü. ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.
Florida'da (fotoğrafta) ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği açıklandı.
Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin analiz ve verileri temelinde hazırladığı "Avrupa'daki Kuraklık-Ağustos 2022" raporuna göre, bu yıl AB topraklarının yüzde 17'sinde "alarm verici" bir kuraklık bulunduğu kaydedildi. Uzmanlar, Avrupa'da devam eden kuraklığın son 500 yılın en kurak dönemi olarak değerlendirildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Loireauxence, Fransa)
Dünyanın akciğerleri alarm vermeye devam ediyor. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre ormansızlaşma, bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Ağaç kaybı, Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttı. Yok olan alanın büyüklüğü ABD'nin New York kentinin yedi katı büyüklüğünde...
İşte Reuters Yılın Fotoğraları 2022 seçkisinden diğer çarpıcı kareler...