Dünya 2026'ya böyle girdi
01.01.2026 02:37
Dünyada yeni yıl kutlamaları sürüyor. İşte dünyanın farklı bölgelerinden görkemli yeni yıl kutlamalarından görüntüler.
AVUSTRALYA
Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, gece yarısından saatler önce düzenlenen ve “country havai fişekleri” olarak da bilinen erken akşam “aile havai fişekleri”, Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.
Kutlamalar öncesi Bondi Plajı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına anma etkinliği düzenlendi.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan Hagley Park’ta, yeni yıl kutlamaları yerel saatle 19.00 itibarıyla başladı. Erken akşam saatlerinde parkta toplanan kalabalık, yeni yıl programı kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, parkta toplanan vatandaşlara görsel bir şölen sundu.
GÜNEY KORE
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Lotte Tower yakınlarında yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
ATİNA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Akropolisi çevresinde havai fişek gösterileriyle 2026 yılının gelişini kutladı.
BAHREYN
Bahreyn’in başkenti Manama’da yeni yıl, havai fişek ve drone gösterileriyle kutlandı.
ENDONEZYA
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere insanlar bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.
BAKÜ
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl, Hazar Denizi kıyısında düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı.
ŞAM
Suriye’nin başkenti Şam’da vatandaşlar, yeni yılı karşılamak için Emevi Meydanı’nda bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.
DUBAİ
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yeni yıl, dünyanın en uzun binası Burç Halife’de düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle karşılandı.