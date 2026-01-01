Dünya 2026'ya böyle girdi

Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, gece yarısından saatler önce düzenlenen ve “country havai fişekleri” olarak da bilinen erken akşam “aile havai fişekleri”, Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

Kutlamalar öncesi Bondi Plajı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına anma etkinliği düzenlendi.