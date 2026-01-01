Dünya 2026'ya böyle girdi

01.01.2026 02:37

AA

Dünyada yeni yıl kutlamaları sürüyor. İşte dünyanın farklı bölgelerinden görkemli yeni yıl kutlamalarından görüntüler.

AVUSTRALYA
Anadolu Ajansı

AVUSTRALYA

Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, gece yarısından saatler önce düzenlenen ve “country havai fişekleri” olarak da bilinen erken akşam “aile havai fişekleri”, Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

 

Kutlamalar öncesi Bondi Plajı'ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına anma etkinliği düzenlendi.

YENİ ZELANDA 1
Anadolu Ajansı

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan Hagley Park’ta, yeni yıl kutlamaları yerel saatle 19.00 itibarıyla başladı. Erken akşam saatlerinde parkta toplanan kalabalık, yeni yıl programı kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, parkta toplanan vatandaşlara görsel bir şölen sundu.

GÜNEY KORE 2
Anadolu Ajansı

GÜNEY KORE

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Lotte Tower yakınlarında yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

ATİNA 3
Anadolu Ajansı

ATİNA

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Atina Akropolisi çevresinde havai fişek gösterileriyle 2026 yılının gelişini kutladı.

 

BAHREYN 4
Anadolu Ajansı

BAHREYN

Bahreyn’in başkenti Manama’da yeni yıl, havai fişek ve drone gösterileriyle kutlandı.

ENDONEZYA 5
Anadolu Ajansı

ENDONEZYA

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yeni yılın gelişini kutlamak üzere insanlar bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

BAKÜ 6
Anadolu Ajansı

BAKÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yıl, Hazar Denizi kıyısında düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı.

ŞAM 7
Anadolu Ajansı

ŞAM

Suriye’nin başkenti Şam’da vatandaşlar, yeni yılı karşılamak için Emevi Meydanı’nda bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

DUBAİ 8
Anadolu Ajansı

DUBAİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yeni yıl, dünyanın en uzun binası Burç Halife’de düzenlenen havai fişek ve ışık gösterileriyle karşılandı.

ZAHO 9
Anadolu Ajansı

ZAHO

Irak’ın Zaho kentinde binlerce kişi, yeni yılın gelişini kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalar kapsamında havai fişek ve ışık gösterileri düzenlendi.

ERBİL 10
Anadolu Ajansı

ERBİL

Irak’ın Erbil kentinde yeni yıl, düzenlenen havai fişek gösterileriyle karşılandı.