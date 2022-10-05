Dünya 300 milyon içinde böyle görünecek: Türkiye Amasia adlı süper kıtanın neresinde yer alacak?

HER 600 MİLYON YILDA BİR YENİ BİR SÜPER KITA OLUŞTU

Araştırmacıların bildirdiğine göre Vaalbara adlı ilk süper kıta 3,3 milyar yıl önce oluştu ve onu 300 milyon yıl sonra Ur izledi. Kenorland ise 2,7 milyar yıl önce oluştuğunda bir sonraki sırada yer aldı.

Ardından 1,8 milyar yıl önce devasa çarpışma olaylarının oluşturduğu Columbia geldi. Bu süper kıta, daha önce Laurentia, Baltica, Ukrayna ve Amazon Kalkanları, Avustralya ve hatta Sibirya, Kuzey Çin ve Kalaharia'yı oluşturan proto-kratonlardan oluşuyordu.