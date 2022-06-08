Dünya alarm veriyor: Antarktika'ya ilk kez karla karışık mikroplastik yağdı

Diğer taraftan, insanların farkında olmadan mikroplastikleri yediği ve soluduğu biliniyor. Yakın zamanda yapılan bir başka araştırma, parçacıkların insan hücrelerine zarar verdiğini buldu. Geçen yıl yapılan bir farklı bir çalışma ise , havadaki mikroplastiklerin “dünyanın her yerinde döndüğünü” buldu.