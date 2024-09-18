Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir

Dünya genelinde 3 binden fazla canlı türü, doğal afetler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmalar, bu türlerin çoğunun, deprem, kasırga ve volkanik patlama gibi felaketlere karşı savunmasız bölgelerde yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlar, acil koruma önlemlerinin alınması gerektiği konusunda uyardı.

Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir - 1

Sao Paulo Araştırma Vakfı (FAPESP) tarafından finanse edilen bir çalışmada, deprem, kasırga, tsunami ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlerin, 3 binden fazla kara omurgalı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı tahmin ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir - 2

YÜZDE 42'Sİ TEHLİKE ALTINDA

Çalışmanın baş yazarı Fernando Gonçalves, "Dünya genelinde 8 bin 813 türün çok küçük bir nüfusa ve sınırlı bir yaşam alanına sahip olduğunu tespit ettik. Bu türlerin yüzde 42'si (3 bin 722) son 50 yılda bir veya daha fazla tehlikeli doğal olayın yaşandığı bölgelerde bulunuyor" dedi.

Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir - 3

Araştırmanın , maksimum bin 100 olgun birey nüfusuna sahip ya da 2 bin 500 kilometrekareden daha küçük bir alanda yaşayan amfibiler, kuşlar, memeliler ve sürüngen türlerini içeriyor. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde bulunan türler, bu durumdan daha fazla etkileniyor.

Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir - 4

YÜZDE 34 NEOTROPİK BÖLGEDE 

Adalarda yaşayan türlerin yüzde 70'inin doğal afetlerden etkilendiği vurgulanırken, bu türlerin yüzde 34'ünün Meksika'nın güneyinden Arjantin'in kuzeyine kadar uzanan Neotropik bölgesinde yer aldığı belirtiliyor.

Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir - 5

Araştırmacılar, tehlike altındaki türlerin korunması için ekolojik koridorlar oluşturulması, esaret altında üreme ve popülasyonların güvenli alanlara taşınması gibi önlemler öneriyor. Bu türlerin korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından kritik önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER