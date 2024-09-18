Dünya alarm veriyor! Doğal afetler 3 bin canlı türünü yok edebilir

YÜZDE 42'Sİ TEHLİKE ALTINDA

Çalışmanın baş yazarı Fernando Gonçalves, "Dünya genelinde 8 bin 813 türün çok küçük bir nüfusa ve sınırlı bir yaşam alanına sahip olduğunu tespit ettik. Bu türlerin yüzde 42'si (3 bin 722) son 50 yılda bir veya daha fazla tehlikeli doğal olayın yaşandığı bölgelerde bulunuyor" dedi.