Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle dünya her geçen gün sona doğrı yaklaşmaya devam ediyor. Karbon emisyonları rekor hızda artmaya devam edeken,2015-2021 yılları "en sıcak yıllar" olarak tarihe geçti. Bununla birlikte, geçen yıl küresel ortalama sıcaklık, 0,3 derece daha arttı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.01.2022 - 16:59

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 1

AB Copernicus Servisi'nin yıllık bulgularına göre, atmosferik sera gazı konsantrasyonları 2021 yılı boyunca artmaya devam etti.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 2

Bu dönemde, küresel karbondioksit ve metan seviyesi ise rekor seviyeye ulaştı.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 3

KARBON EMİSTONLARI BİR YIL İÇİNDE 100 MEGATON ARTTI

çapındaki orman yangınlarından kaynaklanan karbon emisyonları özellikle Sibirya'daki yangınlarla körüklenerek toplam 1850 megatona ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıl 1750 megaton olmuştu.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 4

Dünyada 2021'de yıllık ortalama sıcaklık 1991-2020 referans dönemi sıcaklığının 0,3 derece üzerinde, sanayi öncesi seviye olan ortalamanın ise 1,1-1,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 5

AÇIK ARA FARKLA "EN SICAK 7 YIL"

Böylece, dünya genelinde 2015-2021 dönemi açık ara farkla kayıtlara geçen "en sıcak 7 yıl" oldu.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 6

Söz konusu dönemde 2015, 2018 ve 2021 yılları öne çıkarken, 2021'de Avrupa, Akdeniz'de şiddetli sıcak hava dalgaları ve Orta Avrupa'da sellerin damga vurduğu bir yaz geçirdi.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 7

Son 30 yıllık referans dönemle karşılaştırıldığında, ortalamanın üstüne en fazla çıkan sıcaklık değerlerine sahip bölgeler arasında, ABD ve Kanada'nın batı kıyısından başlayıp Kuzey Doğu Kanada ve Grönland'a kadar uzanan şeridin yanı sıra Orta ve Kuzey Afrika ile Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer aldı.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 8

Ortalamanın altına en fazla inen sıcaklık değerlerine sahip bölgeler ise Sibirya'nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğunluğu ile Antarktika'nın bazı bölgeleri oldu.

Dünya alarm veriyor: Son 7 yıl, "en sıcak yıllar" olarak kayıtlara geçti - 9

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