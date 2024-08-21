Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü

Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü. Güney Amerika ülkesi Arjantin, maymun çiçeği virüsü alarmına geçti. Brezilya'dan gelen bir kargo gemisinde şüpheli vaka görüldü. Tayland'da da MPOX vakası kaydedildi. Hastanın, ülkeye Afrika'dan gelen Avrupalı bir erkek olduğu bildirildi.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 1

Kongo ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçrayarak İsveç'de görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü,"uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 2

Afrika dışında görülen Maymun Çiçeği virüsü vakalarına iki ülke daha eklendi.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 3

GÜNEY AMERİKA'YA SIÇRADI

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir kargo gemisi şüpheli vaka nedeniyle demir attı.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 4

Rosario kenti yakınlarında Parana Nehri'nde karantinaya alınan gemi, Brezilya'nın Santos kentinden San Lorenzo Limanına gidiyordu.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 5

Arjantinli yetkililer, gemide Hint uyruklu bir mürettebatın göğüs ve yüz bölgesinde cilt lezyonları görüldüğünü aktardı.

Şüpheli vaka, diğer mürettebattan ayrılarak karantinaya alındı.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 6

Arjantin Sağlık Bakanlığı gelişme üzerine Halk Sağlığı Acil Durum Protokolünü devreye soktu.

Gemiye sadece sağlık personelinin girişine izin verildi. Diğer mürettebata da test yapıldı.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 7

TAYLAND'DA MPOX VAKASI

Tayland'da Tayland yerel medyasının yaptığı  açıklamada, ülkede MPOX vakası kaydedildi.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 8

Yerel haber ajansı Thai Enquirer'ın haberine göre, hasta, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden seyahat eden yabancı uyruklu bir kişi.

Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü - 9

Sağlık otoriteleri tarafından henüz konuyla ilgili  ayrıntı paylaşılmadı.

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