Dünya alarmda! Maymun çiçeği iki ülkede daha görüldü
Dünya Sağlık Örgütü'nün en yüksek alarm seviyesi olan uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü. Güney Amerika ülkesi Arjantin, maymun çiçeği virüsü alarmına geçti. Brezilya'dan gelen bir kargo gemisinde şüpheli vaka görüldü. Tayland'da da MPOX vakası kaydedildi. Hastanın, ülkeye Afrika'dan gelen Avrupalı bir erkek olduğu bildirildi.
Kongo ve komşu ülkelerde görülen maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının dışına sıçrayarak İsveç'de görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü,"uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.