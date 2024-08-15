Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi?

Dünya, yolcu uçaklarının düşürülmesine neden olabilecek yeni bir siber saldırı yöntemi nedeniyle alarmda. Son günlerde giderek artan GPS saldırıları, uçakları rotalarından çıkararak başka uçaklara, araziye veya okyanusa çarparak düşmelerine neden olabilir. Uzmanlara göre bu tip saldırılar Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde daha yaygın hale geliyor. Saldırıları önleyebilmek için NASA, Boeing ve FlightSafety International gibi dünya devleri bir araya geldi.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 1

YENİ SİBER SALDIRI TEKNİĞİ

Uzmanlar, yolcu uçaklarını düşürme potansiyeline sahip korkunç bir yeni siber saldırı tekniğinin giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 2

GPS SALDIRILARI ARTIYOR

Siber güvenlik uzmanları, bu yılın ilk çeyreğinden bu yana yüzde 400 artış gösteren GPS saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

GPS saldırıları, uçakları uçuş rotalarından çıkarabilir ve otopilotun iniş özelliğini şaşırtarak, belirlenen pisti kaçırmalarına neden olabilir.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 3

SAVAŞ BÖLGELERİNDE DAHA YAYGIN

Uzmanlara göre bu tip saldırılar Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde daha yaygın hale geliyor.

Bilgisayar korsanlarının GPS sahteciliğine başvurmasının resmi nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ancak bunun konum verilerini değiştirmek, insanların faaliyetlerini izlemek ve uçuşları tehlikeye atmak için kullanılabileceği belirtiliyor.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 4

UÇAK KAZASINA NEDEN OLABİLİR

GPS saldırıları, uçağı rotasından çıkarıp başka uçaklara, araziye veya okyanusa çarparak düşmesine neden olabilecek yazılımlar yükleyerek uçakların düşme olasılığını artırıyor.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 5

GÜNDE BİN 350 UÇUŞ HEDEF ALINDI

Siber güvenlik şirketi OPS Group'un yeni yayımladığı bir rapora göre, dünya genelinde GPS saldırılarının ocak-mart döneminde günde ortalama 200'den nisan ayından itibaren günde 900'e çıktığı belirtildi.

Bazı günlerde bin 350'ye varan sayıda uçuşun saldırılarla hedef alındığı bildirildi.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 6

YANILTICI SİNYALLER GÖNDERİLİYOR

Bilgisayar korsanları, havayolunun alıcı antenlerine sahte radyo sinyalleri göndererek gerçek GPS sinyallerini geçersiz kılıyor ve uçağı engebeli arazilerden uzak tutmayı amaçlayan sistemlerine yanlış uyarılar gönderiyor.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 7

UÇAĞIN SAATİNİ BOZUYOR

Pilotlar, GPS saldırısını gösteren ilk işaretlerden biri olarak uçak saatinin geriye doğru çalışmaya başladığını fark ettikleri bildirdi.

Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi? - 8

DÜNYA DEVLERİ ARAŞTIRIYOR

Sorunu çözmek için 450 kayıtlı katılımcıdan oluşan bir GPS sahteciliği çalışma grubu oluşturuldu.

Katılımcılar arasında United Airlines, American Airlines, Aer Lingus, Turkish Airlines ve Alaska Airlines gibi sektör kuruluşlarının ve havayolu şirketlerinin temsilcileri yer alıyor.

Çalışma grubunda ayrıca NASA, Boeing, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve FlightSafety International da yer alıyor.

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