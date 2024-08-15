Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi?

SAVAŞ BÖLGELERİNDE DAHA YAYGIN

Uzmanlara göre bu tip saldırılar Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde daha yaygın hale geliyor.

Bilgisayar korsanlarının GPS sahteciliğine başvurmasının resmi nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ancak bunun konum verilerini değiştirmek, insanların faaliyetlerini izlemek ve uçuşları tehlikeye atmak için kullanılabileceği belirtiliyor.