Dünya alarmda: Siber saldırılar yolcu uçaklarını düşürebilir mi?
Dünya, yolcu uçaklarının düşürülmesine neden olabilecek yeni bir siber saldırı yöntemi nedeniyle alarmda. Son günlerde giderek artan GPS saldırıları, uçakları rotalarından çıkararak başka uçaklara, araziye veya okyanusa çarparak düşmelerine neden olabilir. Uzmanlara göre bu tip saldırılar Ukrayna, Rusya ve Ortadoğu gibi savaş bölgelerinde daha yaygın hale geliyor. Saldırıları önleyebilmek için NASA, Boeing ve FlightSafety International gibi dünya devleri bir araya geldi.
YENİ SİBER SALDIRI TEKNİĞİ
Uzmanlar, yolcu uçaklarını düşürme potansiyeline sahip korkunç bir yeni siber saldırı tekniğinin giderek yaygınlaştığı konusunda uyarıyor.