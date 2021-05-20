Dünya Arı Günü: Hayatın kaynağı arılar hakkında az bilinen gerçekler

ARILAR DANS EDEREK İLETİŞİM KURAR Arılar dans ederek iletişim kurabilir ve karar verebilir. Bir bal arısı yeni bir yuvayı araştırıp incelediğinde, onun yararlarını grupla tartışmak için yoğun tütreşimli bir dans gerçekleştirir. Yuva ne kadar iyi olursa, arı dansları o kadar uzun ve zor olur. Gruptan bir arı dans eden arıya çarparsa bu yuvayı göremk istediği anlamına gelir. Ardından bölgeyi incelemek için dışarı çıkar, yeni yuva hoşuna giderse o da dans etmeye başlar. Dans bu şekilde 20 ile 30 arıyı da kapsayacak şekilde devam eder ve sonunda yuvaya yerleşirler.