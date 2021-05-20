Dünya Arı Günü: Hayatın kaynağı arılar hakkında az bilinen gerçekler

ntv.com.tr 20.05.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 16:38
Vietnam'daki ve Asya'nın diğer bölgelerindeki bal arıları, arı kolonilerine saldıran, yuvayı savunan yetişkinleri öldüren ve genç arıları avlayan yırtıcı dev eşek arısı türleri tarafından tehdit ediliyor. Özellikle, doymak bilmez bir eşek arısı türü Vespa soror, kovanı saatler içinde yok etme yeteneğine sahip. Bu tür saldırıları önlemek için arıların taze hayvan dışkısı topladıkları ve kovanlarının girişine bulaştırdıkları gözlemlendi. Bulgularını geçen yıl yayınlayan araştırmacılar buna "dışkı lekesi" diyorlar. Bilim insanları, dışkının eşek arılarını kovduğuna inanıyor.
1980'lerde, Laos ve Kamboçya ormanlarındaki ağaç yapraklarında bulunan küçük sarı lekelere neden olan "sarı yağmur" un kimyasal silahların kalıntısı olduğu düşünülüyordu. Mülteciler sarı yağmurun hastalığa ve ölüme neden olduğunu çne sürdü. Ardından ABDi Sovyetler Birliği ve müttefiklerini kimyasal ssvaş açtıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Arı uzmanları daha sonra sarı noktaların devasa yabani bal arılarının dışkıları olduğunu keşfetti.
Bitkiler, tozlayıcıları çekmek için nektar yüklü göz kamaştırıcı çiçekler üretiyor ve arılar için polen, yavrularını büyütmek için ihtiyaç duydukları bir protein kaynağı... Ancak, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak daha yüksek sıcaklıklar, arıların yiyecek için ihtiyaç duydukları çiçekleri bulmak için kış uykusuna yattıktan sonra daha erken uyanmaları anlamına geliyor. Bu durumda çiçekler henüz açmamış olduğundan arılar yiyecek sıkıntısı yaşıyor.
İspanya'da merdivenden bal toplayan bir insanın tasvir edildiği duvar resmi bulundu.Eski Mısır mezarlarında da bal kalıntıları keşfedildi. Bal, çok az tatlı yiyecek içeren tarih öncesi dönemde nadir ve pahalı bir yiyecekti.
Bugün ise bal, antibiyotik direncine karşı mücadelede kullanılıyor.. Bilim insanları, ayrıca yapışkan maddenin y yaralara uygulanmasını kolaylaştırmanın yollarıüzerinde çalışıyor.