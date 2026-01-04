Dünya ayakta. ABD'nin Venezuela operasyonu protesto edildi
04.01.2026 01:12
AA, İHA
ABD'nin Venezuela'ya saldırısı tepkilere neden oldu. New York, Washington, Paris ve Atina'dan protesto gösterileri düzenlendi.
PARİS
ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısı, Paris'te protesto edildi.
Paris'te siyasi partilerin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Venezuela halkına destek için sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.
Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı. Gösteriye katılanların ayrıca Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.
WASHINGTON
ABD'nin başkenti Washington'da toplanan göstericiler, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırıları protesto etti.
Göstericiler yürüyüşün ardından Beyaz Saray önünde toplanarak Trump karşıtı sloganlar attı.
NEW YORK
Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş karşıtı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı.
ATİNA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol partilerin çağrısı ile Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD'nin Atina büyükelçiliğine yürüdü.