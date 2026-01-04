Dünya ayakta. ABD'nin Venezuela operasyonu protesto edildi

04.01.2026 01:12

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı tepkilere neden oldu. New York, Washington, Paris ve Atina'dan protesto gösterileri düzenlendi.

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırısı, Paris'te protesto edildi.


Paris'te siyasi partilerin çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Venezuela halkına destek için sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

Eylemciler "ABD’yi boykot", "Venezuela’ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı. Gösteriye katılanların ayrıca Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan göstericiler, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırıları protesto etti. 

Göstericiler yürüyüşün ardından Beyaz Saray önünde toplanarak Trump karşıtı sloganlar attı.

Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, ABD'nin Venezuela politikasına sert tepki gösterdi. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımının ardından savaş karşıtı gruplar, ülke genelinde protesto çağrısı yaptı. 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol partilerin çağrısı ile Eleftheria Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD'nin Atina büyükelçiliğine yürüdü.

Yunanistan Kominist Partisinin (KKE) de katıldığı protesto yürüyüşünde, "Venezuela halkına destek", "Venezuela, ABD'nin Latin Amerika'daki Vietnam'ı olmayacak", "Hepimiz Venezuelalıyız" yazılı pankartlar taşındı.


Yürüyüşte Filistin bayrakları da yer aldı.