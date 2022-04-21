Dünya Bankası’ndan gıda krizi uyarısı: İnsani felaket

Dünya Bankası Başkanı, "Bu bir insani felaket. Beslenme düşüyor ve daha sonra, bu konuda hiçbir şey yapamayan, buna kendileri sebep olmayan ve fiyatların yükseldiğini gören hükümetler için de siyasi bir meydan okuma haline geliyor” dedi.

Dünya Bankası, gıda fiyatlarında ortalama yüzde 37’lik bir artış olabileceğini tahmin ettiğini söylerken, bunun en çok yoksul kesimi etkileyeceğini belirtti.