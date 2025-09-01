Dünya Barış günü kutlanıyor: 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları

Her yıl 1 Eylül’de kutlanan Dünya Barış Günü, bu yıl da barışın ve kardeşliğin önemini hatırlatıyor. Savaşların, çatışmaların ve küresel krizlerin gölgesinde kutlanan bu özel gün, toplumları barışa, dayanışmaya ve hoşgörüye çağırıyor. Vatandaşlar ise sosyal medyada paylaştıkları 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ile barışın evrensel değerine dikkat çekiyor.

Dünyanın çalkantılar, çatışmalar ve belirsizliklerle mücadele ettiği bir dönemde, barış için harekete geçmenin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl da 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yayımladığı mesajında, herkesin barış için somut adımlar atabileceğine dikkat çekti.


BM açıklamasında, cephe hattında görev yapan barış gücü askerlerinden mahallelerdeki gönüllülere, sınıflardaki öğrencilere kadar herkesin barışın inşasında rolü olduğunun altı çizildi. Şiddete, nefrete, ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı ses yükseltilmesi; saygının öne çıkarılması ve çeşitliliğin kucaklanması çağrısı yapıldı.

Vatandaşların bireysel düzeyde de katkı sağlayabileceği belirtilerek, sosyal sorumluluk sahibi markalardan alışveriş yapmak, insan haklarını ve sürdürülebilirliği destekleyen kuruluşlara bağışta bulunmak, topluluklarda gönüllülük faaliyetlerine katılmak gibi adımlar önerildi.

Birleşmiş Milletler, 2025’te 20. yılını kutlayan Barış İnşası Komisyonu aracılığıyla yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizlik gibi şiddeti tetikleyen unsurları ele almayı sürdürürken, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile küresel refahı artırmayı ve insan haklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, BM’nin ActNow Kampanyası, milyonlarca insanın barış ve sürdürülebilirlik için eyleme geçmesine aracılık ediyor.

Barış Günü vesilesiyle yapılan çağrıda, "Barış için attığımız adımlar sözlerden daha gür yankılansın" mesajı öne çıkarıldı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

"Öyle bir dünya istiyorum, zengin fakir ayrımı olmasın, ırk ayrımı yapılmasın, kuşlar siyasi bir simge olmasın, insanlar barış içinde yaşasın ve çocuklar hiç ağlamasın."

"Barış, insanlığın ortak dili ve en büyük umududur. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun."

"Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biri: "Yurtta barış, dünyada barış". Savaşların değil kardeşliğin, nefretin değil sevginin yükseldiği bir dünya dileğiyle… Dünya Barış Günü kutlu olsun."

"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır...Acının, savaşın, gözyaşının olmadığı, sevgiyi, barışı, kardeşliği büyüten bir dünya dileğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum."

"1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun! Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, savaşsız ve barış dolu bir dünya olacak. Adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu; savaşın değil barışın, nefretin değil sevginin hüküm sürdüğü bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz."

"Barış yalnızca savaşın olmaması değil, aynı zamanda adaletin eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünyadır"

"Savaşların, şiddetin ve nefretin olmadığı bir dünya dileğiyle… Dünya Barış Günü’nü kutluyorum."

"Barış, en değerli mirasımızdır. Gelecek nesillere barış dolu bir dünya bırakmak için bugün hep birlikte adım atalım."

"Sevgi ve hoşgörüyle kurulan her köprü, barışın temellerini güçlendirir. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

"Barış; adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin sesidir. Bugün o sesi daha gür çıkarma günüdür."

"Küçük bir tebessüm, samimi bir selam ya da bir iyilik… Hepsi barış için atılmış bir adımdır."

"Barış için tek bir gün değil, her gün çaba göstermeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun."

"Unutmayalım ki barış sadece bir hayal değil, hepimizin ortak sorumluluğudur."

