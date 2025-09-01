Dünya Barış günü kutlanıyor: 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

"Öyle bir dünya istiyorum, zengin fakir ayrımı olmasın, ırk ayrımı yapılmasın, kuşlar siyasi bir simge olmasın, insanlar barış içinde yaşasın ve çocuklar hiç ağlamasın."



"Barış, insanlığın ortak dili ve en büyük umududur. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun."



"Atatürk’ün bize bıraktığı en değerli miraslardan biri: "Yurtta barış, dünyada barış". Savaşların değil kardeşliğin, nefretin değil sevginin yükseldiği bir dünya dileğiyle… Dünya Barış Günü kutlu olsun."



"Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır...Acının, savaşın, gözyaşının olmadığı, sevgiyi, barışı, kardeşliği büyüten bir dünya dileğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum."



"1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun! Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, savaşsız ve barış dolu bir dünya olacak. Adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu; savaşın değil barışın, nefretin değil sevginin hüküm sürdüğü bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz."



"Barış yalnızca savaşın olmaması değil, aynı zamanda adaletin eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünyadır"