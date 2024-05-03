Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü

Endeks, gazetecilerin özgür ve bağımsız çalışma ve haber yapma durumuna göre 180 ülkeyi sıralıyor.

RSF Endeksi’nde ülkelerin puanını, “politik”, “güvenlik”, “ekonomik”, “sosyo-kültürel” ve “yasal” olmak üzere beş gösterge belirliyor.