Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), yıllık hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporunu yayınladı. Türkiye 158. sıraya yükselirken, dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılar geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yoğunlaştı. Rapora göre Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla muhabir öldürüldü. Bunların en az 22'sinin çalıştıkları sırada öldürüldüğü kaydedildi.
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayınlanan yıllık Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılar geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yoğunlaştı.