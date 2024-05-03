Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), yıllık hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporunu yayınladı. Türkiye 158. sıraya yükselirken, dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılar geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yoğunlaştı. Rapora göre Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 100'den fazla muhabir öldürüldü. Bunların en az 22'sinin çalıştıkları sırada öldürüldüğü kaydedildi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 1

ÜLKELER 5 ÖLÇÜT İLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yayınlanan yıllık Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre, dünya genelinde gazetecilere yönelik saldırılar geçtiğimiz yıl önemli ölçüde yoğunlaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 2

Endeks, gazetecilerin özgür ve bağımsız çalışma ve haber yapma durumuna göre 180 ülkeyi sıralıyor.

RSF Endeksi’nde ülkelerin puanını, “politik”, “güvenlik”, “ekonomik”, “sosyo-kültürel” ve “yasal” olmak üzere beş gösterge belirliyor.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 3

Genel skor olarak 2023’te 100 üzerinden 33,97 puan toplayan Türkiye, 2024’te 2,37 puanlık kayıpla 31,6’ya geriledi.

Rapora göre Ortadoğu bölgeleri, hükümet güçlerinin basın özgürlüğüne getirdiği kısıtlamalar açısından en kötü performansı gösterdi.

Geçen yıl bölgedeki hükümetler medyayı şiddet, tutuklamalar ve acımasız yasalar yoluyla kontrol etmeye ve kısıtlamaya çalıştı. Buna "gazetecilere karşı şiddet suçlarının cezasız bırakılması" da eklendi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 4

İSRAİL 100'DEN FAZLA GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

Rapora göre Gazze'deki İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 100'den fazla Filistinli muhabir öldürüldü. Bunların en az 22'sinin çalıştıkları sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 5

RSF, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Gazze’deki gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma talebinde bulunmuştu.

İsrail ordusunu, Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri kasten hedef almakla suçlayan RSF, bunun savaş suçu olduğunu vurguluyor.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 6

Uluslararası Ceza Mahkemesi, gazetecilere yönelik saldırıların da savaş suçları soruşturması kapsamında incelendiğini açıkladı.

RSF, İsrail’in savaşın başından bu yana kuşatma altındaki bölgeden gelen haberleri bastırmaya çalıştığını kaydetti. İsrail bu yıl, basın özgürlüğünde “sorunlu" kategorisinden “kötü”ye düştü.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 7

Rapora göre ayrıca dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden dördü (İsrail, Suudi Arabistan, Suriye ve İran) gazetecilere saldırmaya ve onları tutuklamaya devam ediyor.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazze'de 100'den fazla gazeteci öldürüldü - 8

Rapora göre Latin Amerika'da gazeteciliğe yönelik siyasi baskı da endişe verici şekilde yükselmiş durumda.

Arjantin'de yeni başkan Javier Milei, özgür basına yönelik saldırısıyla gurur duyuyor. Geçtiğimiz aylarda Mieli, ülkenin en büyük haber ajansını kapatarak yüzlerce gazetecinin işsiz kalmasına neden oldu.

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