Dünya basını Biden'ın yarıştan çekilmesini nasıl yazdı?

"YAŞI HER ZAMAN BÜYÜK BİR SORUYDU"

İsrailli bir diğer haber sitesi The Times of Israel, "Biden, savaşta çok ileri giden inatçı bir başkan" başlığını kullanırken, spotunda ise "Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı, onlarca yıl yok sayıldıktan sonra, şüphecileri bir kez daha haksız çıkarmak istedi, ancak sınırına dayandığını gördü" dedi.

Biden'ın bu kararıyla eski başkan Barack Obama tarafından “en yüksek mertebeden bir vatansever” olarak selamlandığını belirten Times of Israel, "Bir gaf makinesi olarak ününün üstesinden gelen Biden, Trump yıllarından ve 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının şokundan sonra başlangıçta “baş birleştirici” olarak hedefine ulaştı. Ancak yaşı her zaman büyük bir soru olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Biden'ın oğlu Hunter'la ilgili yaşadığı sorunlara da değinilen haberde, "Hunter'ın uyuşturucu bağımlılığı ve yasal sorunlarının acısıyla da uğraşmak zorunda kaldığı" kaydedildi.

Haberde, "Ailesi etrafında olan Biden, iki başarısız başkanlık teklifinin ve 1988'de neredeyse ölümcül bir anevrizmanın cesaretini kırmasına izin vermedi" ifadeleri yer alırken, şu yorumlar eklendi: "Obama'nın iki dönem başkan yardımcılığını yaptı ve en üst düzey görev için inatçı ısrarının karşılığını, 2020'de Trump'ı yenmek için emeklilikten çıkıp çok yaşlı olduğunu söyleyen eleştirmenlere meydan okuyarak aldı."