Dünya basını Biden'ın yarıştan çekilmesini nasıl yazdı?
ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak Amerika seçimleri için adaylıktan çekildiğini açıklaması tüm dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın, Biden'ın geri adımını farklı yönlerden ele aldı. Amerikan TIME dergisinin kapağı, en dikkat çekici görsellerden oldu. İsrailli Haaretz gazetesi ise "İsrail belki de son Siyonist başkanını kaybetti" diye yazdı.
Amerikan TIME dergisi, daha önceki sayısında, Joe Biden ile Donald Trump arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından dikkat çekici bir kapak yayınlamıştı.
Kapakta Biden'ın çizginin dışına doğru çıkan bir fotoğrafıyla birlikte "Panik" başlığı kullanılmıştı.
TIME'ın yeni sayısında ise Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararını duyurmasının ardından kapak dışında kaldığı görünüyor.
Yeni aday olması için desteklenen Biden'ın yardımcısı Kamala Harris ise çizgiden içeri giriyor.