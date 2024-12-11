Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti"
Yabancı dergi ve gazetelerde Esad rejiminin devrilmesinin Türkiye açısından önemine dikkat çeken analizler yapıldı. İran'ın aksine Türkiye'nin bölgedeki etkisinin güçlendiği yorumları manşetleri doldurdu. Gelin o analizlere bir bakalım.
"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"
"Esad sonrası Ortadoğu; İran'ın kaybı Türkiye'nin kazancı"
Amerikan Foreign Policy dergisinde Esad rejiminin devrilmesinin Türkiye ve İran açısından değerlendirildiği analizde bu başlık kullanıldı.
Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin muhalifleri destekleyen Türkiye için büyük bir kazanç olduğu belirtildi.