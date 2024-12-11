Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti"

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına da dikkat çekilirken İran'ın itirazlarına rağmen Azerbaycan-Nahçıvan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan Zengezur koridorunun da açılabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Bu öngörünün gerçeğe dönüşmesi halinde İran'ın Kafkaslarla bağının tamamen kopacağı yorumuna yer verildi.

Tahran yönetimi için bu durumun 16'ıncı ve 20'ıncı yüzyıl arasında Kafkasya ve Ortadoğu'da Osmanlı hakimiyetinden duyduğu rahatsızlığın bir benzeri olacağına dikkat çekildi.