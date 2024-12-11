Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti"

Yabancı dergi ve gazetelerde Esad rejiminin devrilmesinin Türkiye açısından önemine dikkat çeken analizler yapıldı. İran'ın aksine Türkiye'nin bölgedeki etkisinin güçlendiği yorumları manşetleri doldurdu. Gelin o analizlere bir bakalım.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 1

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"

"Esad sonrası Ortadoğu; İran'ın kaybı Türkiye'nin kazancı"

Amerikan Foreign Policy dergisinde Esad rejiminin devrilmesinin Türkiye ve İran açısından değerlendirildiği analizde bu başlık kullanıldı.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin muhalifleri destekleyen Türkiye için büyük bir kazanç olduğu belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 2

"İRAN'IN PRESTİJİNE DARBE"

Türkiye'nin Ortadoğu'daki etkisinin artacağı yorumu yapılırken, Suriye'deki kazançları sayesinde Türkiye'nin Lübnan ve Irak'taki etkisinin de güçlenebileceğine dikkat çekildi.

Buna karşın Esad rejminin devrilmesinin İran'ın prestijine ve bölgesel stratejisine büyük bir darbe indirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 3

İran'ın hem Ortadoğu hem Kafkaslarda Türkiye'yi bölgesel rakip olarak algıladığı belirtildi.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 4

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına da dikkat çekilirken İran'ın itirazlarına rağmen Azerbaycan-Nahçıvan ve Türkiye'yi birbirine bağlayan Zengezur koridorunun da açılabileceği öngörüsünde bulunuldu.

Bu öngörünün gerçeğe dönüşmesi halinde İran'ın Kafkaslarla bağının tamamen kopacağı yorumuna yer verildi.

Tahran yönetimi için bu durumun 16'ıncı ve 20'ıncı yüzyıl arasında Kafkasya ve Ortadoğu'da Osmanlı hakimiyetinden duyduğu rahatsızlığın bir benzeri olacağına dikkat çekildi.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 5

"İSRAİL İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Analizde Esad rejiminin devrilmesinin İsrail açısından da değerlendirilmesi yapıldı.

Esad rejimini deviren HTŞ'nin Esad yönetimine göre Filistin davasına daha duyarlı olabileceğine dikkat çekildi.

HTŞ'nin İsrail'in Golan Tepelerindeki işgaline de daha sert bir şekilde karşı koyabileceği yorumu yapıldı.

Bu açıdan bakıldığında Suriye'deki gelişmelerin İsrail için endişe verici olduğu belirtildi.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 6

"MÜSLÜMAN DÜNYASININ LİDERİ

Dergide Mısır ve Ürdün gibi Arap ülkelerininse arap ayaklanmalarının canlanmasından endişe duyabilecekleri değerlendirmesi yapıldı.

Dergide çıkan bir başka yorumdaysa Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müslüman dünyasının lideri" anını yaşadığı vurgulandı.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 7

"ERDOĞAN ORTADOĞU'DA YÜKSELİYOR"

Dünyanın en ünlü haber alıntılama kaynağı Drudge Report  ise, manşetine Bloomberg analizi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.. Sayfanın ana manşetine "Erdoğan Ortadoğu'da Yükseliyor" başlığı atıldı.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 8

"SİYASİ DURUŞUNU GÜÇLENDİRDİ"

Bloomberg analizinde Esad rejiminin devrilmesinden en kazançlı çıkan ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi kazançlar elde edebileceğinin altı çizildi.

Analizde "Erdoğan'ın güney komşusu üzerindeki nüfuzu, Beşar Esad'ın devrilmesiyle önemli ölçüde arttı ve bu durum onun içeride ve uluslararası arenada siyasi duruşunu güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 9

Erdoğan'ın yeni nüfuzunu uzun süredir devam eden politika hedeflerini karşılamaya dönüştürüp dönüştüremeyeceği ve Trump yönetiminin ona yardım edip etmeyeceği veya engelleyip engellemeyeceğinin önem taşıdığı belirtildi.

Dünya basını Esad'ın düşüşünü yazdı: "Türkiye kazandı, İran kaybetti" - 10
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