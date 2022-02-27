Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrilmiş durumdayken, Avrupa basınında ve gazetelerde, mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları ön plana çıktı. İşte dünya basınında gazete manşetleri...

Haberler - NTV 27.02.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 11:59

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 1

İngiliz basınında Independent gazetesi, manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullandı.

Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuldu. Independent, "Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk, sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere, bu mültecileri karşılamalı” dedi.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 2

Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Sunday Times gazetesinde panik anının fotoğrafı vardı.

Gazete, ‘Terör sokaklarda kol geziyor’ manşetiyle çıktı. Haberde, "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken, hainleri ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 3

 ‘Ölümüne savaş’ başlığıyla çıkan bir başka İngiliz gazetesi The Sun, Kiev'de vurulan apartmanın fotoğrafını kullandı.

Gazete, Ukrayna'nın başkentinin saldırıların hedefinde olduğuna dikkat çekti.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 4

İngiliz Daily Mirror gazetesi ilk sayfasında Ukrayna askerlerinin fotoğrafını kullandı.

‘Kavga burada’ manşetiyle çıkan gazete, Ukrayna lideri Zelenski'nin "Silahı bırakmayacağız" konuşmasına dikkat çekti.

Daily Mirror, "Zelenski'nin kahraman askerleri Rusları vuruyor" ifadelerine de yer verdi.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 5

‘The Mail on Sunday’ gazetesi de Independent gibi, ilk sayfasında mültecilere dikkat çekti.

‘Savaşın masum kurbanları’ manşetiyle çıkan gazete, "Ukraynalı mültecilerin dramı hepimizin yüreğine dokundu” mesajıyla yardım çağrısı yaptı.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 6

İtalyan basınında La Repubblica gazetesi ise gelişmeleri, “Avrupa Ukrayna'yı silahlandırıyor” ifadeleriyle manşete taşıdı.

Gazete, haberinde 'ya ekonomik yaptırımlara da değinirken, "Swift'teki kilit, Moskova bankalarını vurmayı tetikledi" ifadelerini kullandı.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 7

İtalyan gazetesi Corriere Della Sera'nın ilk sayfasında ise vurulan bir apartmanın fotoğrafı dikkat çekti.

‘Kiev'e toplu saldırı’ başlıklı haberde, Rusya lideri Putin'in başkente saldırı başlattığı, kentin roketlerin hedefinde olduğu belirtildi.

Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı - 8

İspanya'dan El Pais gazetesi ise, ‘Ukrayna Putin'e meydan okudu’ manşetiyle çıktı.

Gazete, Zelenski'nin  "Ülkemizi savunacağız" sözlerine dikkat çekerek direnişe öncülük ettiği yazdı.

El Pais haberde, "Rusya birden fazla cephede ilerlerken, Kiev'de şiddetli bir muhalefetle karşılanıyor" ifadelerine yer verdi.

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