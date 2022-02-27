Dünya basınında mültecilerin durumu ve Zelenski'nin mesajları öne çıktı

Haberler - NTV 27.02.2022 - 11:37 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 11:59
İngiliz basınında Independent gazetesi, manşetinde mülteci bir çocuğun fotoğrafını kullandı.
Gazetenin ilk sayfasında İngiliz hükümetine çağrıda bulunuldu. Independent, "Rus işgalinden kaçarken oyuncak ayısına sarılan bu çocuk, Ukrayna sınırını geçen 150 bin kişiden biri. Milyonlar güvenlik arayışı içinde. Şimdi İngiltere, bu mültecileri karşılamalı” dedi.
Birleşik Krallık'ta yayımlanan The Sunday Times gazetesinde panik anının fotoğrafı vardı.
Gazete, ‘Terör sokaklarda kol geziyor’ manşetiyle çıktı. Haberde, "Ukraynalı gönüllüler, korku Kiev'i sararken, hainleri ve Kremlin casuslarını avlıyor" ifadeleri kullanıldı.
‘Ölümüne savaş’ başlığıyla çıkan bir başka İngiliz gazetesi The Sun, Kiev'de vurulan apartmanın fotoğrafını kullandı.
Gazete, Ukrayna'nın başkentinin saldırıların hedefinde olduğuna dikkat çekti.
İngiliz Daily Mirror gazetesi ilk sayfasında Ukrayna askerlerinin fotoğrafını kullandı.
‘Kavga burada’ manşetiyle çıkan gazete, Ukrayna lideri Zelenski'nin "Silahı bırakmayacağız" konuşmasına dikkat çekti.
Daily Mirror, "Zelenski'nin kahraman askerleri Rusları vuruyor" ifadelerine de yer verdi.
‘The Mail on Sunday’ gazetesi de Independent gibi, ilk sayfasında mültecilere dikkat çekti.
‘Savaşın masum kurbanları’ manşetiyle çıkan gazete, "Ukraynalı mültecilerin dramı hepimizin yüreğine dokundu” mesajıyla yardım çağrısı yaptı.
İtalyan basınında La Repubblica gazetesi ise gelişmeleri, “Avrupa Ukrayna'yı silahlandırıyor” ifadeleriyle manşete taşıdı.
Gazete, haberinde Rusya'ya ekonomik yaptırımlara da değinirken, "Swift'teki kilit, Moskova bankalarını vurmayı tetikledi" ifadelerini kullandı.
İtalyan gazetesi Corriere Della Sera'nın ilk sayfasında ise vurulan bir apartmanın fotoğrafı dikkat çekti.
‘Kiev'e toplu saldırı’ başlıklı haberde, Rusya lideri Putin'in başkente saldırı başlattığı, kentin roketlerin hedefinde olduğu belirtildi.
İspanya'dan El Pais gazetesi ise, ‘Ukrayna Putin'e meydan okudu’ manşetiyle çıktı.
Gazete, Zelenski'nin "Ülkemizi savunacağız" sözlerine dikkat çekerek direnişe öncülük ettiği yazdı.
El Pais haberde, "Rusya birden fazla cephede ilerlerken, Kiev'de şiddetli bir muhalefetle karşılanıyor" ifadelerine yer verdi.