Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti: Türkiye, 2 dünya kadar harcadı
Gezegenin sunduğu 1 yıllık doğal kaynağın insanlar tarafından kullanımı ölçülerek hesaplanan Dünya Limit Aşım günü bu yıl 2 Ağustos olarak belirlenirken bu yılın kaynaklarını 214 günde tüketen dünya, yarından itibaren gelecek yıldan borçlanacak. Türkiye'nin ise 1 yıllık doğal kaynağını 22 Haziran'da bitirirken, yaklaşık 2 dünya varmış gibi hareket ettiği görüldü.
İklim değişikliği, dünya nüfusunda yaşanan artış, ormansızlaşma ve kentleşme gibi faktörler doğal kaynakların her geçen gün daha hızlı tükenmesine yol açıyor.