Dünya bu kararı konuşuyor: Hangi ülkeler Netanyahu'yu tutuklayacak?

İSRAİL HÜKÜMETİ KARARA ÖFKELİ

İsrailli siyasetçiler de UCM’nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını kınadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tutuklama emirlerinin ardından "Adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün." açıklaması yaptı.

Yaov Gallant’ın yerine atanan yeni İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise, "Tutuklama emirleri, tamamen antisemitizmle kararmış, uluslararası adalet sistemini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde aşağı çeken ahlaki bir utançtır." dedi.