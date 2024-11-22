Dünya bu kararı konuşuyor: Hangi ülkeler Netanyahu'yu tutuklayacak?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. Mahkemenin açıklamasına göre, suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler bulunuyor. Peki Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi? Hangi ülkeler kararı kınadı, hangileri destekledi? Akıllardaki en önemli soru ise şu oldu: hangi ülkeler sınırlarına adım atması halinde UCM'nin kararını yerine getirerek Netanyahu'yu tutuklayacak?
İSRAİL: NETAHYAHU BASKIYA BOYUN EĞMEYECEK
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Gallant için tutuklama emri çıkardı.
Mahkemenin kararını "saçma ve antisemitik" bulan İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu baskıya boyun eğmeyecek, vazgeçmeyecek ve İsrail tüm savaş hedeflerine ulaşana dek geri adım atmayacak." açıklamasında bulundu.