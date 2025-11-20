Dünya Çocuk Hakları gününde Gazzeli çocuklar bir arada

Yetersiz beslenme, altyapı yetersizliği ve barınma sorunu gibi birçok sorunla mücadele eden çocuklar diğer ülkelerdeki yaşıtları gibi kış mevsimini sevinçle bekleyemiyor.

Gazze şeridinde 282 binden fazla evin yıkıldığı veya ağır hasar aldığı tahmin ediliyor. Gazzeli çocuklar gıda yetersizliklerinin yanı sıra barınma sorunlarıyla da karşı karşıya.