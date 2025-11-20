Dünya Çocuk Hakları gününde Gazzeli çocuklar bir arada
20.11.2025 17:45
NTV - Haber Merkezi
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde İsrail saldırılarından etkilenen çocuklar enkazların arasına toplandı.
Çocuk Hakları Sözleşmesinin ardından 20 Kasım her yıl dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Çocuk haklarının öneminin hatırlatıldığı bu günde Gazzeli çocuklar İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerin enkazlarında bir araya geldi.
20 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Gazze şeridinde 2023 yılından bu yana sürdürdüğü saldırıların sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 173'e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 20 bin 179'u ise çocuk. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'de devam eden saldırılarında günlük 77 çocuğun yetim kalmasına sebep oldu" denildi.
EĞİTİM HAKLARI GASP EDİLİYOR
İsrail'in 8 Ekim 2023'den beri sürdüğü saldırlardan dolayı eğitim kesintiye uğramıştı. 10 Ekim 2025'de alınan ateşkes kararının ardından öğrenciler ve öğretmenler, eksik malzemelere, sınıf yetersizliklerine ve İsrail saldırılarının yarattığı travmalara rağmen eğitimden vazgeçmeyerek, gerekli ekipmanların temini için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
KIŞ MEVSİMİNDE GAZZE'NİN BARINMA SORUNU
Yetersiz beslenme, altyapı yetersizliği ve barınma sorunu gibi birçok sorunla mücadele eden çocuklar diğer ülkelerdeki yaşıtları gibi kış mevsimini sevinçle bekleyemiyor.
Gazze şeridinde 282 binden fazla evin yıkıldığı veya ağır hasar aldığı tahmin ediliyor. Gazzeli çocuklar gıda yetersizliklerinin yanı sıra barınma sorunlarıyla da karşı karşıya.