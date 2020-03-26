Dünya geneli vaka sayısı 500 bini aştı (Corona virüste son durum)

Dünya corona virüs ile mücadeleye devam ederken bazı ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Virüse karşı önlemler ise devam ediyor.

Vaka sayısı ise 8 bin 578 kişi artarak 56 bin 188 olarak belirtildi.

İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.