Dünya geneli vaka sayısı 500 bini aştı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 26.03.2020 - 19:34
Dünya corona virüs ile mücadeleye devam ederken bazı ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Virüse karşı önlemler ise devam ediyor.
İşte dünya geneli corona virüste son durum...
İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı.
Vaka sayısı ise 8 bin 578 kişi artarak 56 bin 188 olarak belirtildi.
İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.
Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durdurulduğu açıklanırken yolculara da havalimanlarında kan tahlili yapılacağı belirtildi.
Son bilgilere göre ise Rusya'da, vaka sayısı 840'a ulaştı.
Malezya Sarayı'nda çalışan 7 kişide corona virüs bulgusuna rastlanılmasının ardından, kral ve kraliçeye de test yapıldı.
Test sonucu negatif çıkan Malezya kralı ve eşi, her ihtimale karşı 14 günlük karantinaya alındı.
Ülkede şu ana kadar 21 kişi virüsten hayatını kaybetti.