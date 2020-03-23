Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 370 bini geçti (Corona virüste son durum)

ÖLÜMLER İKİ GÜNDÜR DÜŞÜŞTE

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, dün göre 50, 793 kayıpla en yüksek ölümün olduğu cumartesi gününe göre ise 192 kişi daha az olarak kaydedildi.