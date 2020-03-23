Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 370 bini geçti (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 04:51
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 370 bini geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 16 bin 510 oldu.
İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.
Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.
Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.
Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, dün göre 50, 793 kayıpla en yüksek ölümün olduğu cumartesi gününe göre ise 192 kişi daha az olarak kaydedildi.
İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak bin 812'ye yükseldi.
Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.
Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.
Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Ülkede corona virüs salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.
ABD corona virüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.
İngiltere'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi.
Ülkede virüsle mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi. HABERE GİT