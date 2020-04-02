Dünya genelinde corona virüs vakalarının sayısı 1 milyonu geçti

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; küresel çapta vaka sayısı bir milyonu geçti, 51 binin üzerinde can kaybı var. İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi. Fransa'da ise virüs nedeniyle 4 bin 503 kişi hayatını kaybeti. Almanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e çıktı. Öte yandan, İran'da can kaybı 3 bin 160'a yükseldi. İran Meclis Başkanı'nın corona virüse yakalandığı açıkladı.

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ntv.com.tr 02.04.2020 - 21:26

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 207'ye ulaştı.







En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.







Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 51 bin 356 kişi hayatını kaybetti.

FRANSA'DA 4 BİN 503 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.

Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 399'a çıktığını aktaran Salomon, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 12 bin 428'e yükseldiğini kaydetti. Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e ulaştığını belirterek, yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 884 olduğunu dile getirdi.

Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin 5 binden 9 bine çıkarıldığı bilgisini paylaşan Salomon, hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 439 kişinin başka hastanelere taşındığını bildirdi. Son 24 saatteki rakamlarda vaka ve ölüm sayısında düne göre düşüş yaşandı.

4 ASKERDE COVID-19 TESPİT EDİLDİ Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Covid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği kaydedildi.

ALMANYA'DA HAYATINI KAYBEDEBLERİN SAYISI BİNİ AŞTI Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1048'e yükseldi.

Almanya'da Covid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olurken onu ülkede en fazla Türk'ün de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) takip etti. Bavyera'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 298, KRV'de 216 oldu.

İTALYA'DA 13 BİN 915 ÖLÜ Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.













Dün 16 bin 847 olarak açıklanan iyileşen kişi sayısının, bugün 1431 artışla 18 bin 278'e ulaştığını belirten Borrelli, ölü sayısının ise son 24 saatte 760 kişi daha artarak, 13 bin 915'e yükseldiğini bildirdi. Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'lerde seyrediyor.



Borrelli, bugün 2 bin 477 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 937, 31 Mart Salı günü ise 2 bin 107 idi. Buna göre, ülke genelinde bugüne kadar 581 bin 232 kişiye test yapıldı.







LOMBARDİYA'DA ÖLÜ SAYISINDA GERİLEME Ülkede en çok Covid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya'da dün 394 kişi hayatını kaybederken, bugün bu sayının 367'ye gerilediği kaydedildi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün bugünkü raporuna göre, yaşamını yitiren 12 bin 550 kişiden yüzde 95’i 60 yaş üstünde. Tüm yaş gruplarında öldürücülük oranı ise yüzde 11,8 olarak ölçüldü.







AB KOMİSYONU BAŞKANI İTALYA'DAN ÖZÜR DİLEDİ Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalyan La Repubblica gazetesine yazdığı mektupta, Avrupa’nın bugün İtalya’nın yanında olduğunu fakat bunun her zaman bu şekilde gelişmediğini belirterek İtalya'dan özür diledi.











İtalya’nın AB ülkeleri arasında Covid-19'dan en çok etkilenen ülke olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Ortak hareket edilmesi gerekliliği, bu krizin başında fark edilmeliydi ancak herkes içindeki problemlerle meşguldü." ifadesini kullandı. Von der Leyen, mektubunda, İtalya’nın bir süredir bazı üyelerle ters düştüğü ekonomik destek yöntemleri konusunda yeni öneriler sıraladı.

MEKKE VE MEDİNE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi.

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 8 bin 102 artarak 110 bin 238 oldu.

İRAN'DA 3 BİN 160 CAN KAYBI İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.

İRAN MECLİS BAŞKANI'NIN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.

İNGİLTERE Covid-19 nedeniyle İngiltere'de ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaştı.

200 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ



İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.



Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu. Dünya da 200 bin 317 kişi yeni tip corona virüsü yenmeyi başardı.İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (26 bin 743), Almanya (19 bin 175), İtalya (16 bin 847), İran (15 bin 473), Fransa (10 bin 935) ve ABD (8 bin 878) oldu.

MASKESİNİ ÇIKARTAN BAKANA CEZA Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında yanında başka kişiler olduğu halde maskesini çıkardığı için para cezasına çaptırıldı.



İçişleri Bakanı Hamacek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin toplantı sırasında yanında başkaları olduğu halde maskesini çıkardığını gösteren fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, “Ben kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar, herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi’nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim” dedi.



Bakan Hamacek’in yayımladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova’nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar’ın da maskesiz olduğu görülüyor. Bu yetkililerin de 10’ar bin kron para cezası (2 bin 645 TL) ödeyecekleri bildirildi.

ABD'DE REKOR ÖLÜM ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 47 artarak 5 bin 137'ye yükseldi. Böylece corona salgınında ilk defa bir günde aynı ülkede binden fazla ölüm yaşandı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da bin 47 artarak 5 bin 137'ye çıktı.