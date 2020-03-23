Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 340 bini geçti (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 12:07
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 340 binii geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bin 700'ü geçti.
Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.
Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.
Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 59 bin 138'e ulaştı.
ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 38 bin 757'ye, ölü sayısı 400'e ulaştı.
ABD corona virüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.
Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran'da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.
İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.