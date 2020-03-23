Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 340 bini geçti (Corona virüste son durum)

İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR

Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran'da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.

İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.