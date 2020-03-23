Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 340 bini geçti (Corona virüste son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 340 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 700'ü geçerken, 99 binden fazla kişide iyileşti. DSÖ'nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 5 bin 476'ya, vaka sayısı ise 59 bin 138'e yükseldi. Bu arada ABD, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçerken, bin 685 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da da 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise bin 720'ye ulaştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 12:07

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 340 binii geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bin 700'ü geçti.

YUNANİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti. 

İTALYA'DA 24 SAATTE 651 CAN KAYBI

İtalya'da yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 59 bin 138'e ulaştı.

SURİYE’DE İLK CORONA VAKASI

Corona virüs dünya çapında yayılmaya devam ederken, Suriye’de ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülke dışından gelen bir vatandaşın tıbbı testlerin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Suriyeli Bakan, ülkede ilk vaka kaydedilmesinin ardından gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

ABD'DE 400 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 38 bin 757'ye, ölü sayısı 400'e ulaştı.

ABD corona virüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 720'ye yükseldi.

İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR

Aktarılan rakamlara göre ise, son 24 saatte İran'da virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti. 

Vaka sayısı ise 21 bin 630 olarak belirtildi.

İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da Corona virüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.

FRANSA'DA 674 CAN KAYBI

Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 674'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 281 OLDU

İngiltere'deki can kaybı da 48 artarak 281'e çıktı.

Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814'e yükselirken, ölü sayısı 8'e çıktı. Ayrıca Çin'den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.

İNGİLTERE’DE 18 YAŞINDAKİ EN GENÇ CORONA VİRÜS HASTASI ÖLDÜ

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç corona virüs (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki corona virüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

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