Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 370 bini geçti (Corona virüste son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 370 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bini geçerken, 100 binden fazla kişi de iyileşti. DSÖ'nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da can kaybı 6 bini geçti. Bu arada ABD, İran ve İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 473'e ulaştı. İran'da vaka sayısı 21 bini geçerken, bin 812 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da da 462 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 182'ye ulaştı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 21:56

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 370 bini geçti. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 16 bin 303 oldu.

İTALYA'DA CAN KAYBI 6 BİNİ GEÇTİ

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 50 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 63 bin 927'ye çıktığını duyurdu.

Borrelli, dün 7 bin 24 olan iyileşenlerin sayısının bugün 408 kişilik artışla 7 bin 432'ye çıktığını bildirdi.

ÖLÜMLER İKİ GÜNDÜR DÜŞÜŞTE

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 601 kişi daha artarak, toplam 6 bin 77’ye yükseldiğini belirtirken, sayılarda son iki gün düşüş olduğunu kaydetti.

Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, dün göre 50, 793 kayıpla en yüksek ölümün olduğu cumartesi gününe göre ise 192 kişi daha az olarak kaydedildi.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle bir günde 462 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 182'ye yükseldi.

İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 172 artarak bin 812'ye yükseldi.

YUNANİSTAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yunanistan'da corona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iş ya da başka nedenlerden zorunlu olarak evden çıkma durumunda olan kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir form doldurarak yetkililerden izin alması ve nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurması gerektiğini açıkladı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Miçotakis, komşu ülke İtalya’da yaşananların Yunanistan’da yaşanmaması için bu önlemleri almak zorunda kaldığını söyledi.

Yunanistan'da 624 vaka görülürken, 15 kişi hayatını kaybetti. 

SURİYE’DE İLK CORONA VAKASI

Corona virüs dünya çapında yayılmaya devam ederken, Suriye’de ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülke dışından gelen bir vatandaşın tıbbı testlerin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Suriyeli Bakan, ülkede ilk vaka kaydedilmesinin ardından gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

ABD'DE 473 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. 

Ülkede corona virüs salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

ABD corona virüs vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Ryan, virüsün orta yaşlılara da ciddi zarar verdiği uyarısı yaptı.

FRANSA'DA 860 CAN KAYBI

Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 335 OLDU

İngiltere'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi. 

İNGİLTERE’DE 18 YAŞINDAKİ EN GENÇ CORONA VİRÜS HASTASI ÖLDÜ

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki en genç corona virüs (Covid-19) hastası yaşamını yitirdi.

İngiltere Sağlık Servisi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, 18 yaşındaki corona virüs hastasının Coventry Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Hastanın başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de virüs sebebiyle hayatını kaybeden en genç hasta olduğu vurgulandı.

RESTORAN ZİNCİRLERİ KAPISINA KİLİT VURUYOR

İngiltere’de dünyaca ünlü restoran zincirleri, corona virüs ile mücadele kapsamında, kepenk indirmeye başladı.

Hazır yemek zinciri McDonalds, İngiltere’deki bin 270 restoranının yarından itibaren kapalı olacağını duyurdu.

McDonalds’ın İngiltere genelinde toplam 135 bin çalışanı bulunuyor.
Merkezi Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde olan Nandos ise İngiltere’deki toplam 400 restoranın kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

İngiliz kahve zinciri Costa da ülkedeki yaklaşık 2 bin kafesinin kapatılmasını kararlaştırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce corona virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla birahane ve restoranların kapatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

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