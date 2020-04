Dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 210 bini aştı, ölü sayısı 65 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı. Öte yandan, İtalya'da maske takma zorunluluğu getirildi, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi. İspanya'da can kaybı 12 bin 418'e, Fransa'da ise 7 bin 560'a ulaştı. Bununla birlikte İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e çıktı.

Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı ise 253 bin 597 oldu.





İRAN'DA 3 BİN 603 ÖLÜM İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.







Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldığını kaydetti.

"YÜKSEK RİSK BULUNMAYAN İŞLETMELER FAALİYETLERİNE BAŞLAYABİLECEK" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi.









Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" diye konuştu.

İRAN'DA FİRAR EDEN 74 MAHKUMDAN 49'U YAKALANDI Tasnim Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaleti Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 49'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı" dedi. Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, Covid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı. Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün 10 bin kişi için af kararı çıkarmıştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi. Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

LOMBARDİYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU İtalya'da salgında en ağır kaybı veren Lombaridya'da maskeyle dışarı çıkmak zorunlu hale getirildi..Ancak eczanelerde maske bulunamıyor. Papa ise paskalya öncesinde son pazar ayinini yönetti. Diğer yandan hükümet mayıs ayında kademeli bir normalleşme süreci üzerinde çalışıyor.

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 674 ÖLÜM İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu. Covid-19 hastalarında ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi. Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

İNGİLTERE'DEKİ CAN KAYIPLARINDA 'EN YÜKSEK ARTIŞ' Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a yükseldi.



Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki 'en yüksek günlük artış' oldu.

ABD'DE 24 SAATTE 1048 ÖLÜM ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 196 artışla 311 bin 357'ye, ölü sayısı da 1048 artışla 8 bin 452'ye çıktı. Dünya genelinde ABD'yi 126 bin 168 vakayla İspanya ve 124 bin 632 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.

New York eyaletinde vaka sayısı 11 bin 299 artışla bugün 114 bin 775'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 846 kayıp ile New Jersey ve 540 kayıp ile Michigan izliyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 65 BİNi AŞTI Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bini aştı.