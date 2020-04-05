Dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı (Corona virüste son durum)

Anadolu Ajansı
Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı, can kaybı 65 bin 600'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 246 bin 437 oldu. Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı ise 253 bin 597 oldu.
Tasnim Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaleti Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 49'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı" dedi. Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, Covid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.
Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün 10 bin kişi için af kararı çıkarmıştı.
İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi.
Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.
İtalya'da salgında en ağır kaybı veren Lombaridya'da maskeyle dışarı çıkmak zorunlu hale getirildi..Ancak eczanelerde maske bulunamıyor. Papa ise paskalya öncesinde son pazar ayinini yönetti. Diğer yandan hükümet mayıs ayında kademeli bir normalleşme süreci üzerinde çalışıyor.
İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu. Covid-19 hastalarında ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi.
Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.
ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 196 artışla 311 bin 357'ye, ölü sayısı da 1048 artışla 8 bin 452'ye çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 126 bin 168 vakayla İspanya ve 124 bin 632 vakayla İtalya takip ediyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bini aştı.