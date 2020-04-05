Dünya genelinde corona virüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı (Corona virüste son durum)

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 674 ÖLÜM

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu. Covid-19 hastalarında ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi.

Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.