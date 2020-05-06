Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 260 bini aştı (Corona virüste son durum)

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 72 bin 767 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 30 bin 76 can kaybıyla İngiltere, 29 bin 684 ile İngiltere, 25 bin 857 ile İspanya, 25 bin 531 ile Fransa, 8 bin 339 ile Belçika, 7 bin 966 Brezilya, 6 bin 933 ile Almanya, 6 bin 418 ile İran, 5 bin 204 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.