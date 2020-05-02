Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bini geçti (Corona virüste son durum)

RUSYA'DA SON 24 SAATTE 9 BİNDEN FAZLA CORONA VAKASI

Corona virüs salgınının son günlerde en hızlı bulaştığı ülke ise Rusya ve Brezilya oldu. Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişi virüse yakalanırken, 57 kişi de yaşamını yitirdi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı. Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.