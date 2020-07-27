Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti (Corona virüste son durum)

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke; sırasıyla ABD (2 milyon 84 bin 545), Brezilya (1 milyon 617 bin 480), Hindistan (918 bin 735) Rusya (600 bin 250), Şili (318 bin 95), Peru (263 bin 130), Güney Afrika (265 bin 77), İran (253 bin 213), Meksika (247 bin 178) ve Pakistan (237 bin 434) oldu.