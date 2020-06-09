Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında

Bilim insanları, dünyanın dört bir yanındaki korunan vahşi yaşam alanlarının çoğunluğunun, insanlar tarafından yakınlarına getirilen 'istilacı' türler nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, yabancı türlerin nesli tükenmekte olan hayvanların bulunduğu koruma alanı habitatlarına tanıtılmasının küresel biyoçeşitlilik kaybının en büyük itici güçlerinden biri olduğu açıkladı.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 12:03

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 1

YABANCI TÜRLER, HALİ HAZIRDA KORUMA ALTINDA BULUNAN CANLILARI YOK EDEBİLİR

Çin Bilim Akademisi ve London College üniversitesinden araştırmacılar, dünyadaki korunan alanların istilacı türler nedeniyle risk altında olduğunu keşfetti. Bu 'yabancı türler'in yerli hayvanları öldürebileceği ve habitatların yok edebileceği belirtilerek, durumun küresel biyoçeşitlilik kaybının en büyük itici güçlerinden biri olduğu vurgulandı.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 2

Sonuçları Nature Communications’da yayımlanan çalışmanın yazarları, korunan alanların yüzde 89'unun 10 kilometre çevresinde istilacı türler bulunduğunu açıkladı. 

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 3

Örrneğin İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı yakınında görülen Amerikan vizonu, Singapur’da 164 doğa koruma alanında görülen kırmızı kulaklı sürgü (Trachemys scripta), ve İngiltere’deki 4 bin 822 korunan alanda bulanan yüzük boyunlu sülün (Phasianus colchicus) bu yabancı türlerden birkaçı...

 

 

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 4

SORUMLUSU İNSANLAR

Çin ve İngiltere ekibi, bu istilacı türlerin, nesli tükenmekte olan veya risk altında olan yerel türleri korumak için bir alan oluşturulduğunu bilmediğini, hatanın onları bölgeye getiren insanlarda olduğunu vurguladı.  

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 5

UCL'den ortak yazar Profesör Tim Blackburn, insanların doğal çevreye verdiği en büyük zarazlardan birinin türlerin farklı habitatlarda tanıtımı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 6

Blockburn, “İstilacı türleri 'bir alanda doğal olarak bulunmayan, ancak insan faaliyetleri ile oraya götürülen' hayvanlardır. Bu türler, diğer türlerin yanı sıra yerli türleri de öldürebilir, bunlarla rekabet edebilir veya habitatları yok edebilir. Korunan alanlar biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinin temel taşıdır, ancak istilacılar  sınırlarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu alanlarda  istilacı türlerin yayılmasına karşı koruma sağlanıp sağlayamayacağını bilmek önemlidir” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 7

KÜRESEL BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBININ İTİCİ GÜCÜ

Yabancı türlerin istilaları, küresel biyoçeşitlilik kaybının ilk beş doğrudan itici gücü olarak görülüyor ve istilacılar sürekli artan oranlarda yeni alanlarda yerleşim kuruyor.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 8

Araştırmacılar, yabancı popülasyonları oluşturduğu bilinen memeliler, kuşlar, sürüngenler ve omurgasızlar dahil 894 hayvan türünü araştırdı. Daha sonra bu türlerin dünya genelindeki , vahşi doğa alanları, milli parklar ve doğal anıtlar veya özellikler dahil olmak üzere Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tanımlanan 199 bin 957 koruma alanının sınırları içinde mi yoksa yakınında mı olduğunu değerlendirdiler.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 9

KORUNAN ALANLARIN YÜZDE 95'İ İSTİLACI TÜRLERİN YERLEŞMESİNE UYGUN

Bilim insanları korunan alanların yüzde 99'unun sınırlarının 100 kilometre çevresinde istilacı bir tür bulunduğundan, bu alanların neredeyse tamamının istila riski altında olabileceğini bildirdi.  Korunan alanların yüzde 89'unda ise sınırların sadece 10 kilometre yakınında yaşayanen az  yabancı bir tür bulundu.

Korunan alanların yüzde 95'inden fazlası ise  incelenen yabancı türlerin en azından bir kısmının yerleşebilmesi için çevresel olarak uygun kabul edildi.

Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında - 10

DAHA YÜKSEK İNSAN AYAK İZİ, DAHA AZ KORUNMA

Öte yandan, araştırmacılar,  yabancı türlere zaten ev sahipliği yapan korunan alanlar arasındaki ortak faktörleri de araştırdılar. Daha yüksek insan ayak izi oranına sahip koruma alanlarının daha fazla istilacı tür tehdidinde olduğunu buldular.

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