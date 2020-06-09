Dünya genelinde koruma altındaki 10 bölgeden 9’u tehdit altında

Blockburn, “İstilacı türleri 'bir alanda doğal olarak bulunmayan, ancak insan faaliyetleri ile oraya götürülen' hayvanlardır. Bu türler, diğer türlerin yanı sıra yerli türleri de öldürebilir, bunlarla rekabet edebilir veya habitatları yok edebilir. Korunan alanlar biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinin temel taşıdır, ancak istilacılar sınırlarının nerede olduğunu bilmemektedir. Bu alanlarda istilacı türlerin yayılmasına karşı koruma sağlanıp sağlayamayacağını bilmek önemlidir” ifadelerini kullandı.