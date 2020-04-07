Dünya genelinde ölü sayısı 75 bini aştı (Corona virüste son durum)

ABD İLK SIRADA

Covid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 325 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 346 bin 566'ya ulaştı.



En çok vaka görülen ülke 367 bin ile ABD olurken, onu 136 bin vakayla İspanya, 132 bin vakayla İtalya ve 103 bin vakayla Almanya izliyor.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.