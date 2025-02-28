Dünya genelinde şubat ayında basına yansıyan "tuhaf" olaylar

Dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya gelen Sheeran'ın, konser öncesi gitarını alıp sokakta şarkı söylemeye başlaması üzerine kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.

Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

Ed Sheeran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok." ifadelerini kullandı.