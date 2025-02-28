Dünya genelinde şubat ayında basına yansıyan "tuhaf" olaylar
Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor. Dünya genelinde şubat ayında kayıtlara geçen ilginç olaylar.
OTEL ODASINDA "DAVETSİZ MİSAFİR"
Hollanda'nın Vlissingen kentinde sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan müşteri, odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaştı.
Davetsiz misafiri görmesi üzerine otel müşterisi, durumu görevlilere bildirdi. Uyandırılmasının ardından huysuzlaşan fok, doğaya salınmak üzere yetkili kişilere teslim edildi.
Oda değişikliği talebinde bulunmayan otel müşterisi, bu olayın doğum gününe denk geldiğini, kendisi için özel hediye olduğunu belirtti.