Dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aştı (Corona virüs son durum)

Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 151 bin oldu. Covid-19 nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da can kaybı 10 bin 779'a çıktı. ABD'de ölü sayısı 2 bin 484'e yükseldi. İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 838 artarak 6 bin 528'e çıktı. İran'da da ölü sayısı 123 artarak 2 bin 240 oldu. İngiltere'de de can kaybı 209 artarak bin 228'e yükseldi. Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2020 - 19:40





Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 721 bin 902'ye ulaştı.



Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 142 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor. Dünya genelinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 700 bini aştı.Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 721 bin 902'ye ulaştı.Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 142 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor.

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 756 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 779'a çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 97 bin 689'a, iyileşen kişi sayısı ise 13 bin 30'a çıktı.

SON 3 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.



Ülkede en çok corona virüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.

ABD'de yeni tip corona virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 484'e, vaka sayısı ise 142 bin 403'e yükseldi.

İSPANYA'DA ÖLÜMLER ARTIYOR İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor. İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528'e yükseldiğini açıkladı. Ülkedeke corona virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldi.

İNGİLTERE ÖLÜ SAYISI 209 ARTTI İngiltere genelinde corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak bin 228 oldu.

İRAN'DA 2 BİN 640 ÖLÜ İran Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ölü sayısının 123 artarak 2 bin 640 olduğunu duyurdu. Ülkede corona virüs tespit edilen kişi sayısı da 38 bin 309'a yükseldi.

ALMANYA'DA 5 TÜRK VATANDAŞI DAHA HAYATINI KAYBETTİ Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi. Ülkede corona virüs nedeniyle toplam can kaybı 541 oldu.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 292 ÖLÜM Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606’ya yükseldi

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ İsrail'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 92 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.



İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 nedeniyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.



Ülkede böylece Covid-19 kaynaklı can kaybı 13'e yükseldi.



İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 vaka sayısının 3 bin 865’e ulaştığını duyurmuştu.



İsrail'de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.

ÖNLEMLER ARTIYOR Endonezya'nın başkenti Cakarta'da daha önce ilan edilen acil durum 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Nijerya'daki ilk ölümün ardından birçok kentte uluslarası havalimanları kapatıldı, eyaletler arasında seyahatler durduruldu, toplu ibadetler yasaklandı, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Kenya'da ilk can kaybının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkedeki eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranlar da yeni bir emre kadar kapalı kalacak.

Gana'da, başkent Akra'nın yanı sıra Tema, Obuasi ve Kumasi şehirlerine seyahatler yasaklandı.



Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

TRUMP, 2,2 TRİLYON DOLARLIK PAKETİ ONAYLADI ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.



Avrupa Birliği (AB), Fas'a salgınla mücadele için 450 milyon euro yardımda bulunacak.

Azerbaycan'da ambulans, kurtarma araçları ve kamyonlar hariç tüm araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Bakü'deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Restoran ve kafeler kapatılırken, sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Rusya'da Covid-19 tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi.

PAPA SALGININ SONA ERMESİ İÇİN DUA ETTİ Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Covid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Vatikan'daki vaka sayısı 6'ya yükselirken, virüs bulaşanlar arasında Papa Franciscus'un olmadığı bildirildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, salgın nedeniyle duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonunda başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini açıkladı.

Kazakistan'ın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde halkın market, eczane ve zorunlu haller dışında evden çıkması sınırlandı, parklar kapatıldı.

Gürcistan, kalitesiz oldukları gerekçesiyle Çin'den 200 bin hızlı Covid-19 testi almaktan vazgeçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Katar, Brunei ve Ürdün'de Covid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.