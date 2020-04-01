Dünya genelinde vaka sayısı 900 bini geçti (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 01.04.2020 - 19:47 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 19:48
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 903 bin 799 olurken, can kaybı 45 bin 334'e yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 190 bin 660 oldu. (Kaynak: worldometers)
(Fotoğraf New York'tan, görevliler hayatını kaybeden birini taşıyor)
ABD genelinde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 59’a yükselirken ülkedeki pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise 189 bin olarak tespit edildi.
Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı.
Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.
(Fotoğraf, Beyaz Saray'daki günlük corona virüs toplantısından. Trump, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ile aynı karede)
Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor.
Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.
New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti.
John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi.
New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.
New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.
Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Covid-19 önlemlerini ele aldı.
Toplantı sonrası telefonla basın açıklaması yapan Merkel, Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.
Merkel, gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak ''Pandemi, bayram tanımaz'' ifadesini kullandı.
Vatandaşlara, "Paskalya döneminde seyahat etmemeleri" uyarısını yapan Merkel, Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarına da değindi.
Merkel, ''Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken.'' diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını kaydetti. Başbakan Merkel, kurallara uyan ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.
Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı.
Salgında dün 1039 olan ölü sayısı 134 artarak 1173'e, 12 bin 595 olan vaka sayısı da 1019 artışla 13 bin 614'e çıktı.
Son 24 saatte 447, şimdiye kadar ise 5 bin 159 kişi hastaneye kaldırıldı.