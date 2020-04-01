Dünya genelinde vaka sayısı 900 bini geçti (Corona virüste son durum)

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 1000'İ GEÇTİ

New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti.

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.