Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

ABD'DE BİN 151 ÖLÜM

Dünyada Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.