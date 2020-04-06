Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70 bini geçti. İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi. İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 373 oldu. Öte yandan, İspanya'da ölü sayısı 13 binin üzerine çıktı. Almanya'da vaka sayısı 100 bini aşarken ülkeye gelenlere 2 haftalık karantina uygulaması başlatıldı. ABD'de ölü sayısı bin 151 artarak 9 binin üzerine yükseldi. İşte corona virüste son durum...

ntv.com.tr 06.04.2020 - 18:03 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 19:45

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ GEÇEN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

Fransa (92 bin 839 ), İran (60 bin 500), İngiltere (51 bin 608), Türkiye (27 bin 69), İsviçre (21 bin 652), Belçika (20 bin 814), Hollanda (18 bin 803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730), Brezilya (11 bin 516) ve Güney Kore (10 bin 284).

Salgın nedeniyle dünya genelinde 71 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİNİ AŞTI

İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 13 BİNİ GEÇTİ

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı

ABD'DE BİN 151 ÖLÜM

Dünyada Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.

Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.

ALMANYA

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

JAPONYA

Japonya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.

YAŞ ORTALAMASI 57'YE DÜŞTÜ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.

HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Covid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 135'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19 görülen kişi sayısının 952 artarak 18 bin 803'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 101 artışla 1867 olduğu kaydedildi.

Vakaların 197’sinin çocuk olduğu ve bunların 55’inin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ÇİN'DE AĞIR VAKALAR 300'ÜN ALTINDA

Yeni tip coronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.

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