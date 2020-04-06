Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

ntv.com.tr 06.04.2020 - 18:03 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 19:45
Dünyada Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 722 artışla 337 bin 971'e, ölü sayısı ise 1151 artarak 9 bin 654'e çıktı.
Dünya genelinde ABD'yi 135 bin 32 vakayla İspanya ve 128 bin 948 vakayla İtalya takip ediyor.
Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.
Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.
Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Covid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 135'e ulaştığı belirtildi.
Covid-19 görülen kişi sayısının 952 artarak 18 bin 803'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 101 artışla 1867 olduğu kaydedildi.
Vakaların 197’sinin çocuk olduğu ve bunların 55’inin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.