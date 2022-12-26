Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı

Her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel, dünya genelinde kent meydanlarında kutlandı. Ayrıca, 2023 yılına hazırlıklar kapsamında meydanlara yapılan ışık süslemeleri de fotoğraflara yansıdı.

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 1

JAPONYA-TOKYO

Hristiyanlıkta önemli yere sahip Noel bayramını dünyadaki birçok ülke coşkuyla kutladı. 

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 2

SİNGAPUR

Avrupa, Asya ve Amerika kıtasındaki birçok kent meydanına Noel kutlamaları kapsamında pazarlar kuruldu. Ayrıca yeni yıl yaklaşırken bu meydanlar renkli ışıklarla dekore edildi.

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 3

İTALYA-ROMA

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Noel, geleneksel kağıt fenerleriyle kutlanırken, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yeni yıl için hazırlanan ışıklar göz kamaştırdı. 

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 4

İTALYA-ROMA

Filipinler’de Noel, dalış gösterisiyle kutlanırken, Pakistan’ın başkenti İslamabad, Çekya’nın başkenti Prag, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve Malta’nın başkenti Valetta’nın meydanına dev çam ağacı koyuldu.

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 5

FİLİPİNLER

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 6

MALTA-VALETTA

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 7

KUZEY MAKEDONYA-ÜSKÜP

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 8

MISIR-KAHİRE

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 9

PAKİSTAN-ISLAMABAD

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 10

PAKİSTAN-ISLAMABAD

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 11

İNGİLTERE-LONDRA

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 12

FRANSA-NICE

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 13

ÇEKYA-PRAG

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 14

KANADA-VANCOUVER

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 15

KANADA-VANCOUVER

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 16

BELÇİKA-BRÜKSEL

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 17

LÜBNAN-BEYRUT

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 18

LÜBNAN-BEYRUT

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 19

YUNANİSTAN-ATİNA

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 20

ARNAVUTLUK-TİRANA

Dünya genelinde yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları fotoğraflara yansıdı - 21

JAPONYA-TOKYO

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