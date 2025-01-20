Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı"
Gazze'de ateşkes anlaşması, dünden itibaren yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında üç İsrailli rehine Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakıldı. Dikkat çeken ayrıntı, İsrail'in 15 ay süren saldırılarına rağmen onlarca Hamas üyesinin, ellerinde silahlarla, adeta gövde gösterisi yapması oldu. Bu görüntü, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Hamas'ın medya organları da binlerce Hamas polisinin güvenliği ve düzeni sağlamak üzere sokaklara konuşlandırıldıklarını duyurdu. İsrail basını, Hamas'ın tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü yeniden sağladığını yazdı, "Hamas nasıl yok edilemedi?" sorusuna yanıt aradı.
HAMAS ÜYELERİ GAZZE SOKAKLARINDA
Ateşkes yürürlüğe girdi. Maskeli Hamas üyeleri araçlarla Gazze sokaklarında tur atmaya başladı.
Üç İsrailli rehinenin teslimi sırasında bölgede çok sayıda bulunan Hamas üyeleri dikkat çekti.