Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı"

Gazze'de ateşkes anlaşması, dünden itibaren yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında üç İsrailli rehine Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakıldı. Dikkat çeken ayrıntı, İsrail'in 15 ay süren saldırılarına rağmen onlarca Hamas üyesinin, ellerinde silahlarla, adeta gövde gösterisi yapması oldu. Bu görüntü, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Hamas'ın medya organları da binlerce Hamas polisinin güvenliği ve düzeni sağlamak üzere sokaklara konuşlandırıldıklarını duyurdu. İsrail basını, Hamas'ın tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü yeniden sağladığını yazdı, "Hamas nasıl yok edilemedi?" sorusuna yanıt aradı.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 1

HAMAS ÜYELERİ GAZZE SOKAKLARINDA

Ateşkes yürürlüğe girdi. Maskeli Hamas üyeleri araçlarla Gazze sokaklarında tur atmaya başladı.

Üç İsrailli rehinenin teslimi sırasında bölgede çok sayıda bulunan Hamas üyeleri dikkat çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 2

"GAZZE'NİN HAKİM GÜCÜ"

İsrail ve ABD basını Hamas'ın gövde gösterisi yaptığı yorumunu yaptı.

Amerikan New York Times gazetesi Hamas'ın 15 ay süren savaşta ağır kayıplar vermesine rağmen Gazze'de hala hakim güç olduğunu kanıtladığını yazdı.

Hamas'ın Gazze'nin geleceğinin bir parçası olması gerektiği mesajını da iletmeye çalıştığı belirtildi.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 3

HAMAS NASIL AYAKTA KALDI?

Hamas'ın medya organları da binlerce Hamas polisinin güvenliği ve düzeni sağlamak üzere sokaklara konuşlandırıldıklarını duyurdu.

Bakanlıkların ve kurumların savaş sonrası hayatın normale dönmesi için çalışmaya başladıkları vurgulandı.

Peki Hamas, 15 ay boyunca İsrail'in karadan ve havadan yoğun saldırılarına karşın nasıl ayakta kalabildi?

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 4

"HAMAS TÜNELLERDEN ÇIKTI, KONTROLÜ SAĞLADI"

İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, bu konuyla ilgili analizinde, "Hamas tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü hiçbir zaman kaybetmediğini gösterdi" başlığını kullandı.

Gazete, Hamas'ın Gazze'de yerel medya, hastane ve okullar dahil hayatın her alanını hakimiyeti altında tuttuğunu ve bunun sayesinde kendini savaşın galibi olarak gösterebildiğini yazdı.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 5

HAMAS SÜREKLİ YENİLENİYOR

Jerusalem Post gazetesi, Hamas'ın kaybettiği üyelerinin yerine yenilerinin aldığını ve komuta kontrol yapısını koruyabildiğini belirtti.

Haberde, İsrail'in Hamas üyelerinin saklandığı Gazze'deki tünneleri tam olarak yok edemediğine dikkat çekildi.

Hamas, Gazze'nin genç nüfusu arasından kendine yeni üyeler bulmakta zorlanmadığının altı çizildi.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 6

Amerikan New York Times gazetesi, Hamas'ın Gazze'yi hala kontrol altında tutmasına karşın geleceğinin belirsiz olduğu değerlendirmesine yer verdi.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 7

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini bırakmadığı ve bazı rehinelerin serbest kalmasının ardından savaşı yeniden başlatabileceği vurgulandı.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 8

İSRAİL HALKINDAN "ATEŞKES" BASKISI

İsrail'de yayımlanan Haarezt gazetesi bu noktada serbest bırakılan rehinelerin anlatacaklarının kilit önem taşıdığını yazdı.

Bu rehinelerin yaşadıklarını anlatmalarıyla İsrail kamouyunda tüm rehinelerin kurtarılması için yoğun baskı oluşabileceği, ateşkesin diğer aşamalarının bozulmadan yürütülmesinin oluşacak bu baskıya bağlı olduğu belirtildi.

Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı" - 9
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