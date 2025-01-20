Dünya Hamas'ı konuşuyor: "Tünellerden çıktı, kontrolü sağladı"

"HAMAS TÜNELLERDEN ÇIKTI, KONTROLÜ SAĞLADI"

İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, bu konuyla ilgili analizinde, "Hamas tünellerden çıkarak Gazze'de kontrolü hiçbir zaman kaybetmediğini gösterdi" başlığını kullandı.

Gazete, Hamas'ın Gazze'de yerel medya, hastane ve okullar dahil hayatın her alanını hakimiyeti altında tuttuğunu ve bunun sayesinde kendini savaşın galibi olarak gösterebildiğini yazdı.