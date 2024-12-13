Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları!

Uzmanlar, doğada bulunan moleküllerin ayna görüntülerinden oluşturulan ayna bakterilerin, canlıları ölümcül enfeksiyonlara karşı riske atabileceği konusunda uyarıyor. 38 araştırmacıdan oluşan bir grup, bilim insanlarını bu hedefe yönelik çalışmaları durdurmaya çağırdı. Ayna bakterilerin üretimi başarılı olursa, muhtemelen birçok canlının bağışıklık sisteminden kaçacak ve kontrolsüzce yayılacak ölümcül enfeksiyonlara neden olacak. Bilim insanları, bu araştırmaların yarattığı tehdit seviyesini, "benzeri görülmemiş" olarak tanımlıyor.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 1

ÖNDE GELEN BİLİM İNSANLARINDAN ÇAĞRI

Dünyanın önde gelen bilim insanları, sentetik organizmaların dünyadaki yaşam için "benzeri görülmemiş bir risk" oluşturacağından endişeleniyor.

Bu endişe nedeniyle bazı araştırmacılar, "ayna yaşam" mikropları yaratma araştırmalarının durdurulması çağrısında bulundu.

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Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 2

ÖLÜMCÜL ENFEKSİYON RİSKİ

Nobel ödüllü bilim insanları, doğada bulunan moleküllerin ayna görüntüsünden oluşan bakterilerin, çevrede yerleşip doğal organizmaların bağışıklık sistemini aşarak canlıları ölümcül enfeksiyonlara karşı riske atabileceği konusunda uyarıyor.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 3

"ÇALIŞMALARI DURDURUN"

Yaşayabilir bir ayna mikrobunun oluşmasının muhtemelen en az on yıl süreceği düşünülse de, yeni bir risk değerlendirmesi, organizmalar hakkında ciddi endişeler ortaya çıkardı.

38 kişiden oluşan grup, bilim insanlarını bu hedefe yönelik çalışmaları durdurmaya çağırdı ve fon sağlayanlardan araştırmayı artık desteklemeyeceklerini açıkça belirtmelerini istedi.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 4

"KONTROLSÜZCE YAYILACAK"

Pittsburgh Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Profesör Vaughn Cooper, "Bahsettiğimiz tehdit benzeri görülmemiş bir şey. Ayna bakterileri muhtemelen birçok canlının bağışıklık sisteminden kaçacak ve her durumda kontrolsüzce yayılacak ölümcül enfeksiyonlara neden olacak." yorumunda bulundu.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 5

AYNA YAŞAM NEDİR?

Bilim insanları daha yakından incelemek için büyük, işlevsel ayna molekülleri ürettiler.

Bazıları ayna mikropları inşa etmeye doğru küçük adımlar bile attılar, ancak ayna moleküllerinden bütün bir organizma inşa etmek bugünün bilgisinin ötesinde.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 6

Ayna molekülleri kronik ve tedavisi zor hastalıklar için terapilere dönüştürülebilirken, ayna mikropları, kimyasalları üretmek için böcekler kullanan biyoüretim tesislerini kontaminasyona karşı daha dirençli hale getirebilir.

Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları! - 7

Araştırmacılar, ölümcül enfeksiyonlara neden olmanın ötesinde, mikropların güvenli bir şekilde kontrol altına alınabileceğinden veya uzun süre kontrol altında tutulabileceğinden şüphe ediyor.

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