Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları!

"KONTROLSÜZCE YAYILACAK"

Pittsburgh Üniversitesi'nde evrimsel biyolog olan Profesör Vaughn Cooper, "Bahsettiğimiz tehdit benzeri görülmemiş bir şey. Ayna bakterileri muhtemelen birçok canlının bağışıklık sisteminden kaçacak ve her durumda kontrolsüzce yayılacak ölümcül enfeksiyonlara neden olacak." yorumunda bulundu.