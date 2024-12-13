Dünya için benzeri görülmemiş tehdit: Ayna yaşam çalışmaları!
Uzmanlar, doğada bulunan moleküllerin ayna görüntülerinden oluşturulan ayna bakterilerin, canlıları ölümcül enfeksiyonlara karşı riske atabileceği konusunda uyarıyor. 38 araştırmacıdan oluşan bir grup, bilim insanlarını bu hedefe yönelik çalışmaları durdurmaya çağırdı. Ayna bakterilerin üretimi başarılı olursa, muhtemelen birçok canlının bağışıklık sisteminden kaçacak ve kontrolsüzce yayılacak ölümcül enfeksiyonlara neden olacak. Bilim insanları, bu araştırmaların yarattığı tehdit seviyesini, "benzeri görülmemiş" olarak tanımlıyor.
ÖNDE GELEN BİLİM İNSANLARINDAN ÇAĞRI
Dünyanın önde gelen bilim insanları, sentetik organizmaların dünyadaki yaşam için "benzeri görülmemiş bir risk" oluşturacağından endişeleniyor.
Bu endişe nedeniyle bazı araştırmacılar, "ayna yaşam" mikropları yaratma araştırmalarının durdurulması çağrısında bulundu.