Dünya için kabus gibi bir hafta: Aşırı sıcaklar, yangınlar ve seller!

ORMAN YANGINLARI

Yunanistan bunaltıcı sıcağın yanısıra orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Başkent Atina yakınlarındaki Lutraki ve Megara bölgesindeki yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Atina’nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda binlerce dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisi küle döndü. Çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. Yunanistan'da sıcak hava dalgasının perşembe ve cuma günü zirve yapması bekleniyor.