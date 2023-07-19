Dünya için kabus gibi bir hafta: Aşırı sıcaklar, yangınlar ve seller!
Dünyanın bir bölümünde bunaltıcı sıcaklar ve orman yangınları bir bölümündeyse seller var. Kuzey yarım kürede bunaltıcı sıcakla mücadele devam ediyor. İtalya'nın başkenti Roma'da tarihte ilk kez termometreler 42 dereceye çıktı. Yunanistan ve Kanada'daysa orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Kolombiya, Hindistan ve Çin sellerle mücadele eden ülkeler arasında.
AŞIRI SICAKLAR
Bir yanda kavurucu sıcaklar bir yanda orman yangınları. Kuzey yarım küre zorlu bir yaz geçiriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti boğucu sıcaklarla mücadele eden yerler arasında.