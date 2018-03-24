Dünya iklim değişikliğine dikkat çekmek için karanlığa büründü (Türkiye de "Dünya Saati" hareketindeki yerini aldı)
DHA, Reuters, Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WFF) 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" (Eath Hour) etkinliği kapsamında dünyanın Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Çin, İspanya, Hindistan, Filipinler gibi birçok ülkesindeki tarihi yapı, kurumsal binalar ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü. Türkiye'de ise harekete destek vermek amacıyla İstanbul'un sembol yapıları bir saatliğine karanlığa büründü.
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1Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2007'den bu yana her yıl düzenlediği "Dünya Saati" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı.
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2İstanbul'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı.
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3İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.
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4Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın "Dünya Saati" kampanyası, dünyadan yoğun bir gördü.
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RUSYADünyadaki iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'daki önemli binalarda ışıklar bir saatliğine söndürüldü.
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6Moskova'nın 6. kez destek verdiği etkinlikte, tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Saint Basil's Katedrali, Spasskaya Kulesi ve GUM Alışveriş Merkezlerinin yanı sıra hükümet, parlamento, üniversite binaları ve önemli iş merkezlerinin ışıkları kapatıldı.
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7Moskova Çevre Koruma yetkilileri, başkent genelinde bin 900'den fazla binanın ışıklarının söndürüldüğünü bildirdi.
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FRANSA
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İNGİLTERE
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İSPANYA
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İTALYA
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YUNANİSTAN
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HİNDİSTAN
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FİLİPİNLER
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ÜRDÜN
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BOSNA HERSEK
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MALEZYA
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TAYVAN
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ENDONEZYA
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SİNGAPUR
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PAKİSTAN
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AVUSTRALYA
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