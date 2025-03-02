Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor

EVRENSEL BİR GÜNE DÖNÜŞMESİ

Bu tarihten itibaren 8 Mart, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin sembolü haline gelmiş, dünya genelinde kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak benimsenmiştir. Özellikle 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınmasıyla birlikte, Dünya Kadınlar Günü küresel bir öneme sahip olmuş ve kadınların haklarını savunmak için önemli bir platform haline gelmiştir.



