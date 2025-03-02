Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor
Dünya Kadınlar Günü’nün kökleri, 20. yüzyılın başlarına, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da kadınların daha iyi çalışma koşulları, eşit ücret ve oy hakkı için verdikleri mücadelelere dayanmaktadır. Sanayileşmenin hız kazandığı bu dönemde, kadın işçiler uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu adaletsizliğe karşı seslerini yükselten kadınlar, toplu gösteriler ve grevler düzenleyerek haklarını savunmaya başladılar.
Dünya Kadınlar Günü’nün temelleri, özellikle 8 Mart 1908’de New York’ta gerçekleşen büyük bir tekstil işçisi grevine kadar uzanır. Bu grevde kadın işçiler, daha iyi çalışma koşulları, insanca muamele ve oy hakkı talep etmişlerdir. Bu mücadeleler, 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda büyük bir yankı uyandırmış ve Alman sosyalist lider Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir kadınlar günü ilan edilmesi fikri kabul edilmiştir.