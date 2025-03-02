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Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor

Dünya Kadınlar Günü’nün kökleri, 20. yüzyılın başlarına, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da kadınların daha iyi çalışma koşulları, eşit ücret ve oy hakkı için verdikleri mücadelelere dayanmaktadır. Sanayileşmenin hız kazandığı bu dönemde, kadın işçiler uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu adaletsizliğe karşı seslerini yükselten kadınlar, toplu gösteriler ve grevler düzenleyerek haklarını savunmaya başladılar.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor - 1

Dünya Kadınlar Günü’nün temelleri, özellikle 8 Mart 1908’de New York’ta gerçekleşen büyük bir tekstil işçisi grevine kadar uzanır. Bu grevde kadın işçiler, daha iyi çalışma koşulları, insanca muamele ve oy hakkı talep etmişlerdir. Bu mücadeleler, 1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda büyük bir yankı uyandırmış ve Alman sosyalist lider Clara Zetkin’in önerisiyle uluslararası bir kadınlar günü ilan edilmesi fikri kabul edilmiştir.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor - 2

EVRENSEL BİR GÜNE DÖNÜŞMESİ

Bu tarihten itibaren 8 Mart, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin sembolü haline gelmiş, dünya genelinde kadınların sosyal, ekonomik, politik ve kültürel başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak benimsenmiştir. Özellikle 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak tanınmasıyla birlikte, Dünya Kadınlar Günü küresel bir öneme sahip olmuş ve kadınların haklarını savunmak için önemli bir platform haline gelmiştir.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor - 3

Bugün, pek çok ülkede çeşitli etkinlikler, yürüyüşler ve kampanyalar düzenlenerek kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekilmekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılmaktadır.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor - 4

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Kökleri 20. yüzyılın başlarına dayanıyor - 5

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği’nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı.

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