Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor

Londra’da halihazırda şehrin güneyindeki Craydon’da, kuzeyindeki Hendon, Dagenham ve Upminster bölgelerinde geniş kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği, yine şehrin kuzeyindeki Wennington ve Southgate’de ve güneyindeki Wembley'de çıkan yangınların ise konutlara sıçramaması için mücadele edildiği ifade edildi.