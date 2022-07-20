Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor

Dünyanın dört bir yanında art arda sıcaklık rekorları görülürken, orman yangınları da hız kesmiyor. Yunanistan'ın başkenti Atina ile İtalya'nın kuzeyinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği bu nedenle bölgede tahliyelerin başladığı bildirildi. Öte yandan hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 farklı noktada yangın çıkarken, şehrin itfaiye teşkilatı daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "acil durum" ilan etti.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 20.07.2022 - 01:40 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 01:47

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 1

İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 2

Ükenin orta kesimindeki Oriveto kenti civarında çıkan orman yangını, kuzey-güney aksındaki demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtı.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 3

Orman yangını sebebiyle başkent Roma ile Floransa'yı bağlayan hızlı tren hattı ile konvansiyonel demir yolu hattındaki seferler kesintiye uğrarken, uzun süreli rötarlar oluştu.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 4

Ülkenin batısındaki Toskana bölgesindeki Massarosa tepelerinde çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle 100 kişi tahliye edildi. Massarosa'da şu ana kadar 360 hektar alan yangından etkilendi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 5

Ülkenin kuzeydoğusu ile kuzeybatısını birbirine bağlayan A4 otoyolunun Trieste ile Gorizia arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle otoyolda ulaşım aksadı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alana dek yolu boşalttığı belirtildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 6

Kuzeydeki Bolzano ve güneydeki Palermo kentleri yakınlarında da orman yangınları çıkarken bunlara havadan ve karadan müdahale edildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 7

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan orman yangınının evlere de sıçradığı bildirildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 8

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangına yakın yerleşim bölgeleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 9

Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların bir kısmı başka hastanelere sevk edilirken bir kısmı evlerine gönderildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 10

Yerleşim bölgelerine yaklaşan yangının bazı evlere de sıçradığı belirtildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 11

Yangın söndürme çalışmalarına Yunan ordusu da destek veriyor ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, çalışmaların zorlukla yürütülmesine neden oluyor.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 12

LONDRA

Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 farklı noktada yangın çıkarken, şehrin itfaiye teşkilatı daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "acil durum" ilan etti.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 13

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB ) yapılan açıklamada, şehrin 10 farklı noktasında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 14

Açıklamada, halktan "parklarda, evlerin teras ve balkonlarında mangal yapmaması" çağrısında bulunuldu.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 15

Londra’da halihazırda şehrin güneyindeki Craydon’da, kuzeyindeki Hendon, Dagenham ve Upminster bölgelerinde geniş kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği, yine şehrin kuzeyindeki Wennington ve Southgate’de ve güneyindeki Wembley'de çıkan yangınların ise konutlara sıçramaması için mücadele edildiği ifade edildi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 16

“SICAKLIKLARIN 40 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ DOĞAL DEĞİL”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra İtfaiye Teşkilatı Müdür Yardımcısı Patrick Goulbourne, Londra’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayarak şehrin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin "daha önce benzeri görülmemiş zorluklar" ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 17

Reading Üniversitesi Doğal Afetler Araştırmacısı Prof. Hannah Cloke, İngiltere’de hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin doğal olmadığına işaret ederek Londra’nın altyapısının ve insanların yaşam şeklinin bu hava şartlarına uygun olmadığını vurguladı.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 18

Oxford Üniversitesi İklim Ekonomisi Profesörü Sam Fankhauser, “Günümüzde hava sıcaklarında rekor seviyelerin görülmesi, küresel karbon emisyonlarını azaltma ve iklimimizi istikrara kavuşturma konusundaki acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya kavruluyor... Yunanistan, İtalya ve İngiltere yangınlarla mücadele ediyor - 19

AMBULANS TELEFON HATTINA SAATTE 400 ARAMA GELİYOR

İngiliz sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamada da ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarılarak, halktan gün içerisinde sıvı tüketimine özen göstermeleri talep edildi.

İngiliz tren yollarından (Network Rail) yapılan açıklamada, başkent Londra’daki Euston semtinden yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Londra’daki Luton Havalimanında bir pist aşırı sıcak hava nedeniyle kapatılırken, şehrin merkezindeki bazı bölgelerde tren raylarının büküldüğü, bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi.

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