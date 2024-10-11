Dünya Kız Çocukları Günü: Her 8 kız çocuğundan biri cinsel şiddete uğruyor

İNTERNETE ERİŞEMİYORLAR

Bugün her zamankinden daha fazla kız çocuğu okula gidiyor olabilir, ancak özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında erkek çocuklarla aynı fırsatlara sahip değiller. Kadınlar, STEM mezunlarının sadece yüzde 35'ini ve STEM çalışanlarının sadece yüzde 29'unu oluşturuyor.

Bugün 119 milyon 3 bin kız çocuğu okula gitmiyor ve bu sayı 2015'ten bu yana sadece yüzde 4,3 oranında azaldı.

Öte yandan veriler, düşük gelirli ülkelerdeki ergenlik çağındaki kız çocukları ve genç kadınların yaklaşık yüzde 90'ının internete erişimi olmadığını gösteriyor.