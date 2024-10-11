Dünya Kız Çocukları Günü: Her 8 kız çocuğundan biri cinsel şiddete uğruyor
Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında berlirlenen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, bu yıl savaşlar ve hak kayıplarının gölgesinde kaldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre her beş kız çocuğundan biri ortaokulu tamamlayamıyor. Düşük gelirli ülkelerdeki kız çocukları ve genç kadınlar internete erişemiyor. UNICEF'e göre her 8 kız çocuğundan biri, 18 yaşına gelmeden cinsel şiddete maruz kalıyor. (Haber: Derya Doğan)
Dünya Kız Çocukları Günü, her yıl 11 Ekim'de, kız çocuklarının uluslararası çapta karşılaştıkları zorlukları ele almak için kutlanıyor.
2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 11 Ekim, cinsiyet eşitsizliği, çocuk yaşta evlilik, sağlık ve eğitime sınırlı erişim gibi önemli konulara dikkat çekiyor.